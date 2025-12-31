Xi Jinping asegura que la reunificación con Taiwán es una tendencia "imparable"

El presidente de China, Xi Jinping - Europa Press/Contacto/Xie Huanchi

MADRID, 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de China, Xi Jinping, ha asegurado este miércoles en su discurso de Fin de Año que la "reunificación" con Taiwán es una "tendencia" que no tiene vuelta atrás merced a los vínculos de "sangre" que unen a sus ciudadanos.

"Los chinos de ambos lados del Estrecho de Taiwán estamos unidos por sangre y parentesco. La reunificación de nuestra patria, una tendencia de los tiempos, es imparable", ha manifestado el presidente chino en medio del comienzo esta semana de nuevos ejercicios militares en estas aguas.

A este respecto, el presidente de Taiwán, Lai Ching Te, ha advertido este mismo miércoles de que las últimas maniobras militares de China están poniendo en riesgo no solo la estabilidad de la región, sino también "la paz en el mundo".

"La expansión autoritaria de China y su creciente coerción han generado una gran incertidumbre y han puesto en peligro la estabilidad regional, al tiempo que han afectado a la navegación, el comercio y la paz en el mundo", ha afirmado el presidente taiwanés durante una graduación militar.

El presidente chino se ha dirigido a la población con un discurso triunfalista en el que ha destacado los logros en tecnología, desde la inteligencia artificial a la industria de chips.

"China se ha convertido en una de las economías de más rápido crecimiento del mundo en términos de capacidad de innovación", declaró en su discurso, en el que también elogió el desarrollo de los sectores aeroespaciales y de defensa.

"Nuestras capacidades económicas, tecnológicas y de defensa nacional, junto con nuestra fortaleza nacional en general, han alcanzado nuevas cotas", afirmó Xi.

"Todo esto ha hecho de China una de las economías con capacidades innovadoras de más rápido crecimiento. Las innovaciones y creaciones no solo han fomentado las fuerzas productivas de calidad, sino que también han coloreado nuestras vidas", ha remachado.