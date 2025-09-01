Xi Jinping critica el "acoso" de la comunidad internacional al inicio de la cumbre en Tianjín

Archivo - El presidente de China, Xi Jinping, en una imagen de archivo. - -/Kremlin/dpa - Archivo

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de China, Xi Jinping, ha criticado este lunes el "acoso" ejercido por la comunidad internacional durante el arranque de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, que se está celebrando en la ciudad de Tianjín y con la que Pekín busca impulsar su propia visión geopolítica.

La organización --de la que forman países como China, India, Rusia, Pakistán, Irán o Bielorrusia, entre otros-- busca forjar alianzas internacionales alternativas en pleno aumento de la tensión a nivel mundial.

Xi, que se ha dirigido a una veintena de altos cargos entre los que se encuentran el presidente ruso, Vladimir Putin, y su homólogo bielorruso, Alexander Lukashenko, ha aseverado que la situación mundial se está volviendo "cada vez más caótica". Es por eso que ha arremetido contra el "comportamiento de hostigamiento y acoso de determinados países", una crítica velada a Estados Unidos.

"Los asuntos relacionados con la seguridad y el desarrollo se han vuelto cada vez más desafiantes", ha apuntado en un discurso en el que ha lamentado las "turbulencias" venideras. "Tenemos que seguir el espíritu de Shanghái y reivindicar las funciones de esta organización", ha aseverado, según informaciones recogidas por la agencia estatal china Xinhua.

En este sentido, ha anunciado una partida de 2.000 millones de yuanes (unos 239 millones de euros) para los Estados miembro a lo largo de 2025. "Tenemos que instar a lograr un mundo igualitario y ordenado, inclusivo y que apueste por un sistema de gobernanza global más equitativo", ha señalado.

"Pedimos a los socios de la organización que se opongan a la mentalidad propia de la Guerra Fría ya las confrontaciones. En vez de ello, queremos que apoyen el sistema de comercio multilateral", ha afirmado.