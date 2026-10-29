Xi Jinping traslada a Felipe VI sus condolencias por la colisión de Toledo

Imagen de la colisión de trenes en Urda (Toledo), a 28 de octubre de 2026 - Juan Carlos Lucas / Zuma Press / Europa Press

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente chino, Xi Jinping, ha enviado este jueves un mensaje de condolencia al Rey Felipe VI por la colisión del tren de alta velocidad en la provincia de Toledo, que ha dejado hasta el momento 69 muertos y más de 200 heridos.

En el mensaje, recogido por la agencia oficial de noticias Xinhua, el presidente chino expresa "sus profundas condolencias a las víctimas y su sincera solidaridad con las familias afectadas en nombre del gobierno y el pueblo chinos, al enterarse de que el accidente había causado numerosas víctimas".

El presidente aprovecha además para desear "una pronta recuperación a los heridos en el trágico accidente". También ha ofrecido sus condolencias el primer ministro del país, Li Qiang, en un mensaje remitido al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

El accidente, que se produjo en la mañana de este miércoles cuando un AVE de Renfe arrolló a un Iryo que se encontraba parado en la misma vía tras un error en el sistema ZBS, es el peor accidente ferroviario en España desde el de Angrois en julio de 2013.