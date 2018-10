Xi subraya a Mattis que China no cederá "ni un centímetro" de territorio

REUTERS / POOL NEW

Publicado 27/06/2018 16:05:16 CET

PEKÍN, 27 Jun. (Reuters/EP) -

El presidente de China, Xi Jinping, ha subrayado este miércoles al secretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis, que el gigante asiático no cederá "ni un centímetro" de territorio, pese a las quejas de sus países vecinos por la escalada militar en el Mar de China Meridional.

Mattis, que se ha mostrado sumamente crítico con los movimientos expansionistas de China en estas aguas en disputa, se ha reunido con Xi en la Asamblea Popular como parte de una visita oficial con la que espera rebajar la tensión bilateral por la 'guerra comercial' desatada por el Gobierno de Donald Trump.

Xi ha asegurado a Mattis que las intenciones de China son pacíficas y que no provocará el "caos" en la región. Sin embargo, ha continuado, "no podemos perder ni un centímetro del territorio que nos legaron nuestros ancestros". "Lo que es de otros pueblos, no lo queremos", ha afirmado.

Mattis, por su parte, ha indicado en declaraciones a la prensa que el encuentro con el mandatario asiático ha ido "muy bien" porque ambos países "conceden el mismo alto grado de importancia a la relación militar". "Estoy feliz de estar en China", ha sostenido.

El jefe del Pentágono se ha reunido horas antes con su homólogo chino, Wei Feng, que le ha trasladado que solo desde el respeto mutuo y evitando la confrontación se podrán mejorar los vínculos entre ambos países.

"Los militares de China y Estados Unidos debemos implementar el consenso entre nuestros líderes, aumentar la confianza, fortalecer la cooperación y gestionar los riesgos para estrechar lazos como factor de estabilidad de la relación bilateral", ha dicho Wei.

Mattis ha confiado en poder mantener y desarrollar este diálogo y con este propósito ha invitado al ministro de Defensa de China a visitarle al Pentágono, aunque no ha contestado. "Su estancia en China en estos momentos es un nuevo factor positivo para la relación entre militares y entre estados", se ha limitado a responder.

La visita de Mattis ha coincidido con el inicio de unas maniobras militares de China en aguas cercanas a Taiwán, una isla que el Gobierno de Pekín considera parte del territorio nacional pero que se reivindica como un Estado independiente desde la guerra civil (1927-1949).

Estados Unidos se ha vuelto a ver salpicado por las fricciones entre Pekín y Taipei porque las autoridades taiwanesas han pedido a la Administración de Donald Trump que les ayuden a mejorar sus equipos militares para aumentar su capacidad de defensa frente a China.