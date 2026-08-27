Yemen incauta en el mar Rojo un barco con equipamiento supuestamente enviado por Irán a los hutíes

Archivo - Un miembro de las fuerzas de los rebeldes hutíes en la capital de Yemen, Saná (archivo) - Osamah Yahya/dpa - Archivo

MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las fuerzas de las autoridades de Yemen reconocidas internacionalmente han anunciado este jueves la incautación en el mar Rojo de un buque que supuestamente trasladaba equipamiento destinado a la fabricación de drones por parte de los hutíes, antes de apuntar directamente a la Guardia Revolucionaria de Irán como responsable del envío.

Según las informaciones recogidas por la agencia yemení de noticias SABA, la Armada ha incautado una embarcación con "equipamiento usado para la fabricación de aparatos aéreos no tripulados". "El equipamiento fue enviado de contrabando por la Guardia Revolucionaria de Irán y estaba destinado a las milicias terroristas hutíes", agrega el medio estatal.

Por otra parte, las fuerzas gubernamentales yemeníes han impedido un ataque de los hutíes contra islas en el mar Rojo y han derribado un dron en la zona, sin detalles sobre posibles víctimas y sin que los rebeldes yemeníes se hayan pronunciado por ahora sobre estas acusaciones.

Las operaciones han tenido lugar en el marco del aumento de los enfrentamientos registrados durante las últimas semanas entre los hutíes, respaldados por Irán, y las fuerzas gubernamentales, que cuentan con el apoyo de una coalición internacional encabezada por Arabia Saudí, ante el estancamiento del proceso de paz para poner fin al conflicto en Yemen.