Yemen nombra al ex primer ministro Bin Buraik embajador en Arabia Saudí

Archivo - El presidente del Consejo Presidencial de Liderazgo de Yemen, Rashad al Alimi - Europa Press/Contacto/President Rashad Al Alimi a

MADRID 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Yemen reconocidas internacionalmente han anunciado este miércoles el nombramiento de Salem Saleh bin Buraik, ex primer ministro, como embajador en Arabia Saudí.

El Consejo de Liderazgo Presidencial de Yemen ha hecho pública la designación de Buraik en un decreto difundido en su página web en el que no ha dado más detalles.

Bin Buraik accedió al cargo en mayo de 2025 tras la dimisión de Ahmed bin Mubarak, que duró poco más de un año al frente del Consejo de Ministros del Consejo de Liderazgo Presidencial, que ahora tiene su sede en la ciudad de Adén tras su expulsión a finales de 2014 de la capital, Saná, por la insurgencia hutí que a día de hoy sigue controlando la ciudad y amplias zonas del país.

Sin embargo, presentó su renuncia al puesto de primer ministro en enero de este año, tras lo cual fue nombrado asesor del presidente del Consejo de Liderazgo, Rashad al Alimi, para asuntos financieros y económicos.