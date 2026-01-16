Yemen nombra como primer ministro al actual titular de Exteriores tras la dimisión de Bin Buraik

Archivo - El presidente del Consejo Presidencial de Liderazgo de Yemen, Rashad al Alimi - Europa Press/Contacto/Valery Sharifulin - Archivo

MADRID, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Presidencial de Liderazgo de Yemen, que encabeza las autoridades reconocidas internacionalmente en el país, ha nombrado este jueves al titular de Exteriores, Shaya Mohsen al Zindani, como nuevo primer ministro, tras la dimisión de Salem Saleh bin Buraik.

El presidente yemení, Rashad al Alimi, ha encargado a Al Zindani la formación de un nuevo gobierno tras la renuncia presentada este mismo jueves por su predecesor, apenas siete meses después de ponerse al frente del Ejecutivo, para lo que tuvo que abandonar la cartera de Finanzas.

El anuncio ha llegado después de que Bin Buraik se haya reunido con Al Alimi, al que ha comunicado una decisión que "allana el camino para la formación de un nuevo gobierno que se alinee con las recientes transformaciones en los esfuerzos del país para restaurar las instituciones estatales", según recoge un comunicado de la Presidencia yemení.

La misma nota apunta a las necesidades del Ejecutivo por "la formación de un nuevo gobierno que se alinea con las recientes transformaciones en los esfuerzos del país para restaurar las instituciones estatales". "También busca impulsar el programa integral de reformas, combatir la corrupción y unificar todos los esfuerzos para restaurar las instituciones estatales y poner fin al golpe de Estado", agrega.

Durante el encuentro, el presidente del Consejo de Liderazgo Presidencial ha elogiado los "esfuerzos" del ahora ex primer ministro así como de su gabinete en aras de la "estabilidad económica y monetaria (...), a pesar de la grave crisis financiera exacerbada por los ataques de la milicia terrorista hutí a las instalaciones petroleras con el apoyo del régimen iraní".

Bin Buraik accedió al cargo en mayo de 2025 tras la dimisión de Ahmed bin Mubarak, que duró poco más de un año al frente del Consejo de Ministros del Consejo de Liderazgo Presidencial, que ahora tiene su sede en la ciudad de Adén tras su expulsión a finales de 2014 de la capital, Saná, por la insurgencia hutí que a día de hoy sigue controlando la ciudad y amplias zonas del país.