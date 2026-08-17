Yemen reitera ante Riad su condena de los "atentados terroristas hutíes" contra Arabia Saudí

La ministra de Exteriores de Yemen, Afrah al Zouba, conversa con su par en Arabia Saudí, Faisal bin Farhan - AFRAH AL ZOUBA EN X

MADRID 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Exteriores de Yemen, Afrah al Zouba, ha recalcado ante su par en Arabia Saudí, Faisal bin Farhan, la "firme condena" del Gobierno yemení ante los últimos "atentados terroristas" perpetrados por los rebeldes hutíes contra el territorio e infraestructuras del reino.

"Yemen no aceptará que su territorio o sus aguas se utilicen para amenazar al reino, a los países vecinos o a la navegación internacional", ha sostenido la ministra yemení en un mensaje en redes tras una reunión con su homólogo saudí.

En dicho encuentro han sido abordados, según la jefa de la diplomacia, intereses comunes y los últimos acontecimientos acaecidos en la zona, inclusive "los recientes atentados terroristas perpetrados por los hutíes".

En los últimos días la insurgencia hutí ha reivindicado ataques contra infraestructuras saudíes como una refinería de la empresa Saudi Aramco Jizan, puerto situado en el suroeste de Arabia Saudí, así como sobre posiciones "sensibles" en el aeropuerto de Najrán, en el sur del país.

A ello cabe sumar la imposición de un bloqueo naval contra Arabia Saudí, anunciado a finales del pasado mes de julio, en respuesta, según precisó entonces su portavoz, Yahya Sari, al "asedio" de Riad en el marco del incremento de tensiones entre las partes tras ataques registrados entonces contra el aeropuerto de la capital yemení, Saná, y el posterior bombardeo en represalia contra las instalaciones aeroportuarias saudíes de Abha.