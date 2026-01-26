Yihad Islámica afirma que dio a Israel las coordinadas de los restos del último rehén hace tres semanas

Archivo - Miembros de las Brigadas Al Quds, brazo armado de Yihad Islámica (archivo) - Mohammed Talatene/Dpa - Archivo

MADRID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las Brigadas Al Quds, al brazo armado de Yihad Islámica, han afirmado este lunes que habían dado a las autoridades de Israel hacía tres semanas las coordenadas del lugar en el que se encontraban los restos de Ran Gvili, el último rehén que quedaba en la Franja de Gaza y cuyos restos han sido recuperados durante la jornada de hoy.

"Teniendo en cuenta la última información, le dimos las coordinadas a los mediadores hace tres semanas pero el enemigo decidió ingnorarlas", ha indicado el portavoz de las brigadas, Abú Hamza, según informaciones recogidas por el diario palestino 'Filastin', afín al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

En este sentido, ha recalcado que "retrasaron deliberadamente las operaciones de búsqueda coordinadas" para hacerse con los restos del rehén y ha confirmado que inicialmente los restos estaban en un inicio en manos de Yihad Islámica pero posteriormente fueron entregados a Hamás.

Horas antes, el Ejército israelí ha confirmado que se han recuperado los restos de Gvili, que permanecían en manos de Hamás. El rehén, que había fallecido durante los ataques del 7 de octubre de 2023 en suelo israelí, había sido trasladado sin vida hasta la Franja de Gaza, donde se encontraba su cuerpo.

Las autoridades israelíes han destacado que se trata de la primera vez desde 2014 que no hay ciudadanos israelíes secuestrados en el enclave palestino y ha señalado que el cuerpo está ya en suelo israelí a la espera de que se pongan en marcha las ceremonias necesarias para que sea enterrado.

El Ejército de Israel ha matizado que las tropas "han trabajado día y noche, en el frente y en las profundidades del territorio enemigo, poniendo en grave peligro sus vidas, con una determinación inquebrantable y un profundo compromiso (...) para establecer las condiciones que permitieran el regreso de todos los rehenes, vivos o muertos".

El Ministerio de Sanidad gazatí ha especificado que desde el inicio de la ofensiva de Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 se han confirmado 71.660 muertos y 171.419 heridos, si bien ha reiterado que la cifra sería superior dado que "aún hay víctimas bajo los escombros y tiradas en las calles debido a que las ambulancias y los equipos de Protección Civil no han podido llegar hasta ellas".