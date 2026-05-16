YouTube, Snapchat y TikTok llegan a un acuerdo con una escuela que las demandó por "promover la adicción"

Archivo - Teléfono con varias redes sociales - Europa Press/Contacto/Davide Bonaldo - Archivo

MADRID 16 May. (EUROPA PRESS) -

Las compañías tecnológicas Google, Snapchat y TikTok han alcanzado este viernes un acuerdo extrajudicial, evitando así el primer juicio programado en Estados Unidos en el que un distrito escolar las acusaba de "promover la adicción" a las redes sociales y que pretendía obligarles a sufragar los costes de los programas de salud mental para combatir la crisis de ansiedad y adicción digital que, según los denunciantes, fueron provocadas por las empresas.

Por el momento, no se han revelado los detalles financieros ni las condiciones del pacto, que dirime las reclamaciones presentadas por el distrito escolar de Breathitt, al este de Kentucky, ante un tribunal federal de Oakland, California. Este mismo tribunal mantiene abierto otro proceso legal por la misma causa contra Meta, cuyo juicio está programado para comenzar el próximo 15 de junio.

"Este asunto se ha resuelto amistosamente y nuestro objetivo sigue siendo desarrollar productos adecuados para cada edad y controles parentales que cumplan con esa promesa", ha expresado un portavoz de YouTube en un comunicado.

El juicio servirá de precedente para más de 1.200 demandas similares registradas en todo el país, en las que los distritos escolares alegan que las principales empresas de redes sociales han perjudicado tanto a los estudiantes que están socavando el sistema educativo. La avalancha de demandas podría exponer a las empresas tecnológicas a una "responsabilidad teórica colectiva de casi 344 mil millones de euros", según una estimación de Bloomberg Intelligence.

"Durante más de una década, hemos desarrollado YouTube de forma responsable, colaborando con profesores, administradores y asociaciones de padres para ofrecer a los estudiantes una experiencia en línea más segura y útil", ha afirmado la portavoz.

Por otro lado, un portavoz de Snap, la empresa motriz de Snapchat, ha celebrado que las partes involucradas hayan "sido capaces de resolver este asunto de forma amistosa".