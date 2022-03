Zelenski achaca los muertos en bombardeos a Rusia y los que rechazan una zona de exclusión aérea en Ucrania

Subraya que "Rusia no había perdido tanto equipamiento de aviación en 30 años como en los últimos trece días en Ucrania"

MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha afirmado este martes que la responsabilidad por los muertos en bombardeos en Ucrania es de Rusia y de los países que se han negado a establecer una zona de exclusión aérea, opción rechazada por la OTAN ante el conflicto en el país.

"La culpa de cada muerte en Ucrania por bombardeos y el bloqueo de ciudades es, por supuesto, del Estado ruso. Del Ejército ruso. De los que dan órdenes criminales y las llevan a cabo, de los que violan todas las reglas de la guerra", ha señalado en un nuevo discurso a la población.

Así, ha cargado contra "los que destruyen deliberadamente al pueblo ucraniano" y ha incidido en que hay una responsabilidad en los hombros de "los que no han sido capaces de tomar una decisión en Occidente desde hace trece días" para imponer una zona de exclusión aérea.

Zelenski ha dicho que estos estados "no han salvado a las ciudades de los bombardeos" y ha hecho hincapié en que cientos de miles de personas están "entre la vida y la muerte". "Literalmente. No de la forma en la que los políticos hablan sobre dar a Ucrania aviones de combate", ha señalado.

En este sentido, ha lamentado que "han sido trece días de promesas, trece días en los que se dijo que se ayudaría en los cielos". "Que habría aviones, que nos los entregarían", ha señalado, antes de criticar que "se han escuchado muchas garantías y se han visto muchos acuerdos, en particular sobre la creación de corredores humanitarios".

"Para salvar a nuestros ciudadanos en Mariúpol, pero no funcionaron. Ninguno de ellos funcionó, aún. No tengo tiempo para esperar. No lo tenemos. Mariúpol no tiene tiempo para esperar", ha argumentado. "Son los invasores los que quieren que nuestra gente muera, no nosotros", ha incidido.

Asimismo, ha manifestado que la situación en Sumy es "un infierno" y ha cargado contra el bloqueo de la ciudad de Mariúpol. "Los ocupantes han cortado de forma deliberada las comunicaciones, han bloqueado deliberadamente el suministro de comida y agua. Han apagado la electricidad", ha relatado.

"En Mariúpol, por primera vez en décadas, quizá por primera vez desde la invasión de la Alemania nazi, un niño ha muerto por deshidratación. Escuchadme, queridos socios. Por deshidratación. El niño ha muerto. En 2022", ha criticado, según ha recogido la agencia ucraniana de noticias UNIAN.

Por otra parte, ha subrayado que las fuerzas ucranianas "destruyen a los ocupantes cuando pueden" y ha reseñado que "Rusia no había perdido tanto equipamiento de aviación en 30 años como en los últimos trece días en Ucrania". Sin embargo, ha apuntado que "aún tiene suficiente maquinaria para matar" y que "aún hay misiles suficientes para el terror".

Zelenski ha reiterado además que "cualquiera que dé y cumpla órdenes inhumanas será duramente castigado y condenado", antes de agregar que "hay cosas que no se deciden en negociaciones" y que no dependen "directamente" de Kiev, sino "de la humanidad, que debe ganar en las principales capitales, que deben superar el miedo y los beneficios".

Por último, ha desvelado que "se le ha comentado que el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) prohíbe el uso del emblema en vehículos que llevan a cabo misiones humanitarias". "La Cruz Roja lo prohíbe como si fuera su propiedad. Dice mucho del hecho que mucha gente, muy influyente, ha decidido dejar a su suerte a los ucranianos", ha dicho.

"No lo permitiremos y no lo permitiré. Nuestros amigos están con nosotros. Pido directamente a las naciones del mundo y a los líderes del mundo que hagan todos los esfuerzos posibles para detener esta guerra, este genocidio", ha remachado el presidente ucraniano.