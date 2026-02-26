Zelenski afea a la comunidad internacional que obligara a Ucrania a "guardar silencio" con la toma de Crimea

Archivo - Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania. - Europa Press/Contacto/Lev Radin - Archivo

MADRID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha reprochado este jueves a la comunidad internacional que aconsejara a su país que "guardara silencio" cuando en 2014 Rusia se hizo con el control de Crimea, fruto de lo cual, ahora el presidente ruso, Vladimir Putin, se ha visto legitimado para la invasión lanzada hace cuatro años.

"La guerra rusa contra Ucrania comenzó con la ocupación de Crimea, y el mundo, de hecho, hizo la vista gorda", ha expresado Zelenski con motivo del día en el que Ucrania conmemora "la resistencia a la ocupación" de la península, que Moscú anexionó primero con el apoyo de fuerzas prorrusas y después por referéndum.

La maniobra de Moscú fue una respuesta a la caída del gobierno del expresidente Viktor Yanukovich, en el contexto de las protestas y manifestaciones del 'Euromaidan' por su decisión de suspender los acuerdos de asociación con la Unión Europea, y que desde el Kremlin calificó como un golpe de Estado orquestado por Occidente.

"Los líderes de la época no estaban interesados en las manifestaciones y en la resistencia en Crimea, ni en el sentir de Ucrania. El mundo aconsejó a Ucrania que guardara silencio", ha señalado Zelenski en un mensaje en sus redes sociales.

Es por ello, según Zelenski, que Putin lanzó una invasión a gran escala hace ahora cuatro años porque "creyó que podía permitirse una guerra mucho mayor y una confrontación más dura con Occidente".

"Recordamos esta lección mundial y honramos a quienes no guardaron silencio ni cedieron ante la agresión rusa. E insistimos en que la responsabilidad del agresor por la guerra es una de las garantías de seguridad, uno de los requisitos más sólidos para una paz duradera", ha enfatizado el presidente ucraniano.

Zelenski ha aprovechado para reivindicar la soberanía ucraniana de Crimea y ha agradecido a todos aquellos socios internacionales que ahora sí participan de las iniciativas de Kiev para lograr que la península "regrese a su hogar".

"La presencia rusa en nuestra península solo sirve para la guerra y nada más. Debe haber paz y, por lo tanto, Crimea es Ucrania, y el mundo debe reconocer este hecho sin cambios", ha remarcado.

Sin embargo, si bien sus socios defienden que se respete la integridad territorial de Ucrania después de los territorios del este y sureste que ha perdido durante estos últimos cuatro años de guerra, en estas reivindicaciones suele pasar de puntillas la cuestión relacionada con la península de Crimea.

En algunos casos, incluso se ha sugerido a Zelenski que debería olvidarse de este asunto en las negociaciones con Rusia, que tampoco está por la labor de entregar el control de los territorios del Donbás que controla ahora.