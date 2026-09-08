Zelenski afirma que espera reunirse este mes con Trump para abordar la defensa antiaérea de Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, durante su reunión el 6 de septiembre de 2026 con Steve Witkoff y Jared Kushner, enviados del presidente de Estados Unidos, Donald Trump (archivo) - Europa Press/Contacto/PRESIDENT OF UKRAINE

MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha afirmado este martes que espera reunirse en unas dos semanas con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, para abordar un posible envío de sistemas de defensa antiaérea, antes de asegurar que es posible que las conversaciones a nivel trilateral con Rusia se retomen próximamente, tras la visita de los enviados de Washington para intentar desatascar el proceso de negociaciones.

Así, ha resaltado que trasladó a los enviados de Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, las necesidades de Kiev a nivel de defensa antiaérea durante su encuentro del domingo en Ucrania. "Escucharon en detalle lo que necesitamos y cuándo lo necesitamos. Cuento con mantener una reunión con Trump el 20 (de septiembre), para abordar este tema", ha detallado.

"En mi opinión, estamos avanzando hacia un formato trilateral. No puedo dar todos los detalles, pero hemos acordado con los estadounidenses que estos sea preparado y luego lo comunicaremos", ha afirmado en una comparecencia ante la prensa, tal y como ha recogido la agencia ucraniana de noticias UNIAN.

En este sentido, ha planteado que este encuentro a nivel trilateral entre Ucrania, Estados Unidos y Rusia "podría tener lugar en Emiratos Árabes Unidos, Suiza, Turquía u otro país", al tiempo que ha destacado que los asuntos centrales serían la energía, el cereal y "asuntos humanitarios", entre ellos un posible nuevo intercambio de prisioneros de guerra.

"El cereal y la energía son asuntos dolorosos para Ucrania y Rusia, y son asuntos dolorosos para todo el mundo", ha argüido. "Es muy importante que nos encontremos en esta situación, en la que tanto Ucrania como Rusia tienen que dar pasos. No se puede esperar que solo Ucrania acepte compromisos. Ucrania ya ha aceptado muchos", ha explicado.

Por otra parte, Zelenski ha remarcado que la decisión de Witkoff y Kushner de viajar a Kiev --en su primera visita al país desde el estallido de la guerra en febrero de 2022-- refleja que Ucrania "es más fuerte en el campo de batalla y tiene una posición negociadora más fuerte".

"Esto es algo que también ha dicho la delegación estadounidense, y sus analistas y militares lo reconocen. Es un hecho", ha destacado. "En 2026 estamos más fuertes en el campo de batalla. Rusia tiene muchas pérdidas y pocos avances", ha reiterado, según ha informado la agencia ucraniana de noticias Ukrinform.