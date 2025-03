Zelenski afirma estar dispuesto a firmar el acuerdo sobre tierras raras con EEUU

MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha expresado este domingo su disposición a firmar el acuerdo sobre explotación de tierras raras negociado con Estados Unidos, pero que se quedó sin firmar tras la discusión abierta mantenida por Zelenski con el presidente estadounidense, Donald Trump, el pasado viernes en la Casa Blanca.

Zelenski ha opinado que "no estuvo bien" tener esa discusión ante la prensa porque "los enemigos pueden aprovecharse" de este tipo de desacuerdos entre aliados. Por eso ha afirmado ante la BBC no querer hablar del incidente sino avanzar hacia unos contactos "constructivos" de cara al futuro. "Si somos constructivos, los resultados positivos llegarán", ha indicado.

Al ser interrogado por si estaría dispuesto a "volver e intentarlo otra vez", Zelenski ha subrayado que "no fui para intentarlo". "Viajé doce horas en tren y otras once horas en avión porque el presidente de Estados Undos me había invitado y porque es uno de nuestros socios principales. Para mí es un gesto de respeto estar en la Casa Blanca cuando el presidente me invita", ha explicado.

De hecho, ha insistido en que "jamás" tuvo intención de "insultar" a nadie y ha destacado que siempre ha mantenido contacto con los dos princpales partidos estadounidenses. "Es muy importante para mí que se escuche la postura de Ucrnaia", ha apuntado.