Zelenski afirma que sus socios están "muy satisfechos" con la ayuda de Ucrania contra los drones iraníes

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha destacado este jueves que los países de Oriente Próximo están " muy satisfechos" con el personal ucraniano que se ha desplazado hasta la región para colaborar en la defensa contra los drones iraníes.

"Nuestros socios están muy satisfechos con la cooperación", ha celebrado durante una rueda de prensa conjunta en Bucarest con su homólogo rumano, Nicusor Dan, en la que ha enfatizado que la experiencia de los ucranianos en este asunto es "única".

"Nadie tiene tanta experiencia (...) No se limita a tener interceptores de drones, sino a integrarlos en el sistema de defensa general (...) y lo más importante, la experiencia de nuestras Fuerzas Armadas", ha remarcado en unas declaraciones que recoge la agencia de noticias Ukrinform.

En los últimos días, Zelenski confirmó la presencia de agentes ucranianos en Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait, a petición de las autoridades de estos países, para colaborar en la defensa contra los drones iraníes, dispositivos ampliamente utilizados por Rusia durante la invasión, que cumple ya cuatro años.

Zelenski ha señalado que esta nueva guerra en Oriente Próximo refleja que la verdadera protección de cualquier nación pasa por desarrollar acciones conjuntas y ha vuelto a destacar que Estados Unidos y una decena de países europeos hayan solicitado a Ucrania su colaboración en esta cuestión.

No obstante, también ha señalado que esta cooperación también se produce en el otro lado y ha recordado que funcionarios iraníes han estado formando a las fuerzas rusas para el uso de su armamento. "Los entrenaron en una guerra real", ha dicho.