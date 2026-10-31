Zelenski agradece a EEUU la aprobación de la venta de misiles Patriot aunque pide acelerar los plazos

Archivo - EL presidente ucraniano, Volodimir Zelenski - Nicolas Maeterlinck / Zuma Press / Europa Press

MADRID 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha agradecido este sábado la "firme decisión" de Estados Unidos de autorizar la venta a su país de 500 misiles interceptores para los sistemas de defensa aérea Patriot, por un importe aproximado de 2.000 millones de euros, aunque el mandatario ha urgido a Washington a acelerar los plazos de entrega del armamento.

"Una decisión firme del Departamento de Estado de EE.UU (...) 500 interceptores es una cantidad sustancial, y muy pronto --este invierno-- podrían conformar un paquete de defensa altamente efectivo. (...) Sin embargo, se ha estipulado que las entregas podrán comenzar en unos años. Pedimos a nuestros socios estadounidenses que busquen una solución para este momento en el que existe un peligro real y una necesidad real de utilizar los interceptores", ha declarado el mandatario ucraniano en una publicación en sus redes sociales.

Zelenski ha valorado de forma positiva la autorización concedida por la Casa Blanca, si bien ha subrayado la urgencia de recibir los sistemas defensivos "en el mismo instante en el que la amenaza" rusa se encuentra activa. Según el presidente ucraniano, Moscú pretende paralizar las ciudades del país durante el próximo invierno y consolidar posiciones ante un eventual proceso de negociación de paz.

"Ucrania agradece al Departamento de Estado de EE. UU. y a la Administración estadounidense en general por conceder esta autorización. Pero pedimos decisiones que puedan garantizar la protección de vidas, no pasado mañana ni en algún momento posterior, sino en el mismo instante en que la amenaza está presente", ha subrayado.

Asimismo, el "enfoque adecuado" para Zelenski pasaría por abastecer a Kiev con los misiles Patriot ubicados en los almacenes norteamericanos europeos. "Más adelante", los arsenales se repondrían con la ayuda ucraniana. "Y es totalmente factible", ha concluido.

Ucrania financiará esta compra con donaciones de Canadá, Alemania y Noruega a través del programa JUMPSTART y fondos nacionales, financiados por el Préstamo de Apoyo a Ucrania de la Unión Europea. "No se utilizarán fondos estadounidenses en esta venta", ha asegurado el Departamento de Estado.

Además, el país ucraniano ha agotado prácticamente las reservas de misiles Patriot y la venta representa una bocanada de aire para las defensas aéreas de Kiev. El acuerdo contempla la adquisición de la variante PAC-3 MSE del misil, la versión más avanzada actualmente en servicio, una de las pocas armas capaces de interceptar misiles balísticos entrantes.