Zelenski asegura que EEUU "sabe cómo tratar a los dictadores"

Archivo - El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha afirmado este sábado que Estados Unidos "sabe cómo tratar a los dictadores", en referencia a la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, en una operación militar en Caracas.

"Bueno. ¿Qué puedo decir? Si puedes tratar a los dictadores así, entonces Estados Unidos de América sabe qué hacer después", ha afirmado Zelenski en declaraciones a la prensa tras reunirse con asesores de seguridad europeos desplazados a Kiev.

Zelenski ha recibido este sábado a asesores de seguridad nacional de la coalición de países voluntarios para contribuir a la paz en Ucrania, con representación de Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, España, Letonia, Estonia, Lituania, Polonia, Finlandia, Canadá, Países Bajos, Suecia, Noruega y Dinamarca, así como de la OTAN, el Consejo Europeo y la Comisión Europea.

Previamente, el Gobierno ucraniano había defendido que Venezuela tenga "una oportunidad de libertad". "El pueblo de Venezuela debe tener la oportunidad de una vida normal, con seguridad, prosperidad y dignidad humana. Vamos a seguir apoyando su derecho a esa normalidad, respeto y libertad", afirmó el ministro de Asuntos Exteriores, Andrii Sibiha, en un mensaje publicado en la red social X.

Kiev defiende así "el derecho de las naciones a vivir libremente, libres de dictadura, opresión y violaciones de derechos humanos". "El régimen de Maduro ha violado todos esos principios", ha subrayado.

Sibiha destaca que "Ucrania, como decenas de países, no ha reconocido la legitimidad de Maduro tras las elecciones fraudulentas y la violencia contra manifestantes", en referencia a las elecciones del 28 de julio de 2024.

"Países democráticos y organizaciones de derechos humanos de todo el mundo han denunciado los crímenes, violencia, tortura, opresión y abusos de todas las libertades básicas, el robo de votos y la destrucción de la democracia y el estado de derecho", ha destacado Sibiha.

Ucrania queda atenta a los futuros acontecimientos "conforme a los principios del derecho internacional, dando prioridad a la democracia, los derechos humanos y el interés de los venezolanos". "Gracias a todos los que en el mundo ayudan a proteger la vida", ha remachado.