Zelenski asegura que en octubre Ucrania ha tomado más territorio que Rusia

Archivo - El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski - PRESIDENT OF UKRAINE / Zuma Press / Europa Press

MADRID 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha afirmado este domingo que durante el mes de octubre el territorio que han logrado recuperar las fuerzas ucranianas es superior al que han logrado capturar las fuerzas militares rusas.

"En octubre las Fuerzas de Defensa Ucranianas han infligido pérdidas récord al enemigo y han recuperado más territorio que el que han podido capturar los ocupantes rusos", ha explicado.

Rusia habría perdido a 54.400 militares muertos o heridos graves, la cifra más alta para un mes desde el inicio de la guerra a gran escala, en febrero de 2022. Ello implica unas pérdidas récord diarias, como los 2.250 muertos o heridos graves del 21 de octubre.

"Es importante que sigamos recuperando lo que es nuestro", ha apuntado antes de dar las gracias "a los combatientes, a todos los soldados ucranianos, a las brigadas y a las unidades por los resultados obtenidos".

"Rusia está perdiendo. Estamos manteniendo nuestras posiciones, liberando territorio y asegurándonos que cada día de guerra le cueste al agresor lo máximo posible", ha añadido. "Rusia solo tiene que elegir un alto el fuego y la diplomacia para parar estas pérdidas de locura", ha remachado.

Desde febrero de 2024 Rusia habría acumulado 1.590.270 bajas militares, incluidas 2.100 en las últimas 24 horas, según el balance oficial ucraniano.