Zelenski asegura que Ucrania ha inutilizado más de la mitad de la capacidad de refinado de petróleo de Rusia

Archivo - El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski (archivo) - PRESIDENT OF UKRAINE / Zuma Press / Europa Press

MADRID 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha asegurado este domingo que los ataques ucranianos han inutilizado ya "más del 55%" de la capacidad de refinado de Rusia.

"Es nuestra justificada respuesta al rechazo de Rusia a desescalar y a sus ataques sobre nuestra infraestructura energética", ha explicado Zelenski en su habitual mensaje vespertino diario.

Además, Zelenski ha destacado que Rusia "ha sufrido más de 50.000 bajas" entre muertos y heridos, durante el mes de octubre como consecuencia directa del conflicto bélico, una cifra que "será también igual de alta en noviembre".

Los últimos ataques rusos han provocado apagones en varias regiones ucranianas, principalmente en Dnipró y en Zaporiyia, donde "la situación es extremadamente difícil". "Así es como funcionan los rusos. Identifican una región y concentran sus ataques en ella durante varios días", ha explicado.

Zelenski ha mencionado también los esfuerzos en el ámbito diplomático, con reuniones del formato Ramstein y de la Coalición de Voluntarios previstas para la próxima semana. En este último punto Zelenski apuesta por un encuentro que "podría histórico" para cerrar una posición europea unida de cara a la negociación y su inclusión en los encuentros trilaterales con Estados Unidos y Rusia. "No debe convertirse en un formato 'a cuatro', sino en uno de mayor magnitud", ha apelado.