Zelenski confirma a Serhi Koretski como próximo primer ministro: "Es probablemente la persona mejor preparada"

Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania. - Europa Press/Contacto/PRESIDENT OF UKRAINE

MADRID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha confirmado este miércoles al director general de Naftogaz --la petrolera y gasística estatal--, Serhi Koretski, como "la persona mejor preparada" para ejercer como próximo primer ministro, en vísperas de que el Parlamento debata la formación del nuevo Ejecutivo.

Zelenski ha señalado que Koretski es el más idóneo para cumplir con la prioridad de preparar al Estado ucraniano para el invierno, una época del año durante la cual el Ejército ruso incide sus ataques contra las instalaciones energéticas.

"Si nos adentramos en el invierno, debemos prepararnos. Llevamos mucho tiempo preparándonos, pero las prioridades son claras: prepararnos para el invierno", ha remarcado en declaraciones a la prensa de su país, según recoge RBC.

"Tras todas las consultas, Serhi Koretski es probablemente la persona mejor preparada para el cargo de primer ministro", ha corroborado el líder ucraniano, quien también ha confirmado una reunión este miércoles entre miembros de su partido y el candidato, en la que se ha abordado la conformación del nuevo gabinete.

Está previsto, por tanto, que este jueves la Rada Suprema apruebe el nuevo gabinete dirigido Koretski, quien sustituye Yulia Sviridenko, cuyo cese se ratificó esta semana en sede parlamentaria.

Entre las novedades, se prevé que Koretski recupere el Ministerio de Agricultura y divida el de Reconstrucción en otros dos el de Infraestructura y Reconstrucción, y el de Comunidades y Desplazados Internos, y que el ministro del Interior, Igor Klimenko, asuma la cartera de Defensa.

Cabe recordar que las candidaturas para ocupar ésta y la de Asuntos Exteriores son presentadas por el presidente, a diferencia del resto de ministerios.