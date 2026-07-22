Zelenski conversa con los enviados de Trump para Ucrania en vísperas del encuentro de Rubio y Lavrov en Manila

Archivo - Volodimir Zelenski y Steve Witkoff, en una imagen de archivo. - -/Ukrainian Presidency/dpa - Archivo

MADRID 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha conversado este miércoles con los enviados especiales del presidente Donald Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, en vísperas del encuentro del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, de este jueves en Manila, en la cumbre de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN).

Zelenski ha detallado en un breve mensaje en redes sociales que ha sido una "conversación importante y provechosa" sobre como intensificar las vías diplomáticas y acercar la paz, en un momento en el que aún se desconoce cuando Moscú y Kiev volverán a sentarse a negociar tras el parón provocado por la guerra en Irán.

"Necesitamos la paz, una paz digna, que Ucrania lleva mucho tiempo anhelando", ha expresado Zelenski, quien ha asegurado que Kiev seguirá trabajando con la parte estadounidense para lograr este objetivo. Por último, ha agradecido a Witkoff y Kushner por el "esfuerzo personal" que vienen haciendo también para conseguirlo.

Está previsto que este jueves Rubio y Lavrov se reúnan al margen de la cumbre de la ASEAN que se celebra en la capital de Filipinas, un encuentro que ha de servir para abordar el conflicto en Ucrania, que cumple ya más de cuatro años y medio desde que el presidente ruso, Vladimir, Putin ordenara la invasión.

Lavrov ha confirmado la reunión y ha subrayado, en alusión a una eventual reanudación de las conversaciones, que Moscú asume que Washington no ha rechazado lo acordado de agosto de 2025 en Anchorage, Alaska, después de los "numerosos comentarios" que han venido apareciendo y que parecen sugerir otra cosa.

Lo que ocurrió en Alaska se ha convertido en los últimos tiempos en fuente de opuestas interpretaciones entre Washington y Moscú, que apela a lo que ha dado a conocer como 'espíritu de Anchorage' para poner fin a la guerra en Ucrania tras los supuestos consensos alcanzados en aquella cita que reunió a Trump y Putin.

Rusia señala que Putin confirmó en aquella cumbre el plan de 27 puntos presentado por Estados Unidos, que previamente había sido entregado en Moscú por el enviado especial Steve Witkoff para su análisis, entre los cuales está el control del Donbás a cambio de congelar las líneas del frente actuales.

Sin embargo, recientemente Rubio explicó que no hubo ningún acuerdo vinculante, pues en caso de que así hubiera sido, la guerra ya habría concluido. En respuesta a estas matizaciones, Lavrov instó a Estados Unidos a "aclarar toda esta situación".