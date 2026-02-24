Zelenski impone sanciones contra "académicos" y responsables de "difundir propaganda" a favor de Rusia

Archivo - El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski. - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha impuesto este martes sanciones contra 29 individuos y 15 organizaciones, entre los que se encuentran "académicos y responsables de difundir propaganda" y "falsificar hechos históricos", con motivo del cuarto aniversario de la invasión rusa del territorio.

El mandatario ucraniano ha firmado así un decreto al respecto y ha arremetido contra aquellos que "justifican la agresión contra Ucrania". En este sentido, ha apuntado especialmente al "propagandista ruso" Alexander Chubarian, "coautor de libros de texto escolares rusos en los que se atribuye territorio ucraniano", según indica un comunicado de la Presidencia.

Kiev sanciona también a Alexer Miller y Artem Lagoiski, a los que acusa de "haber traicionado a Ucrania para servir a las fuerzas de ocupación". "Les han prestado ayuda en todo, incluida la adopción de documentos necesarios para violar los derechos de los ucranianos", ha señalado.

Entre las organizaciones sancionadas se encuentran algunas acusadas de "robar propiedad cultural ucraniana de museos y reservas en Crimea, además de apropiarse de documentos y utilizarlos en beneficio propio". "Introducimos sanciones contra la colonización cultural, contra aquellos que durante décadas han distorsionado la historia de Ucrania y han impuesto narrativas imperiales", ha afirmado.

"Esta no es una cuestión únicamente cultural sino un componente de guerra híbrida que busca socavar la identidad de Ucrania y su estatalidad", ha afirmado por su parte Vladislav Vlasiuk, responsable de sanciones de Ucrania.