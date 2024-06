Zelenski lamenta la ausencia de China en la Cumbre de Paz de Suiza y pide a Pekín que sea "un amigo" de Ucrania

MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha lamentado este domingo la ausencia de China en la Cumbre para la Paz organizada en Suiza por el mandatario y ha lanzado una solicitud de amistad al Gobierno chino, que guarda estrechos vínculos comerciales y políticos con Rusia.

China ha defendido que lo ocurrido en Ucrania es una agresión contra la integridad territorial, pero nunca ha condenado en firme la invasión rusa y en su lugar ha preferido apostar por su propia iniciativa de paz.

"Ucrania nunca ha dicho que China sea nuestra enemigo. Nuestro único enemigo es Putin, porque él fue quien nos atacó. Creo que los amigos son los que ayudan, y me gustaría que China lo fuera", ha declarado en la conferencia de prensa final de la cumbre de Lucerna.

Zelenski considera que la ayuda china sería inestimable pero ha dejado entrever una falta de contactos directos con las autoridades de Pekín. "Yo no puedo aceptar propuestas simplemente a través de los medios de comunicación. Esto no está bien. Estamos hablando del fin de la guerra", ha indicado, "y no puedo tomarme en serio lo que el líder de tal o cual Estado o sus representantes transmitieron a los medios".

El presidente quiso aclarar que nunca ha visto a China como una herramienta de Rusia y matizado que fue Moscú quien "hizo todo lo posible para que los representantes de China cancelaran su presencia en la cumbre", aunque la decisión final es "el derecho de cada país", en comentarios recogidos por la cadena ucraniana RBC.