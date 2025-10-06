Zelenski lamenta el "silencio" de Occidente ante los mortales ataques rusos y afirma que Putin "se ríe"

Archivo - Un bombero sube por la escalera en un bloque de apartamentos dañado por un ataque con drones rusos a gran escala en Zaporiyia, Ucrania - Europa Press/Contacto/Dmytro Smolienko - Archivo

KIEV 6 Oct. (DPA/EP) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha criticado este domingo el "silencio" y la falta de respuestas por parte de Occidente, algo de lo que, ha aseverado, su homólogo ruso, Vladimir Putin, "simplemente se ríe" mientras continúan los ataques de su Ejército contra infraestructuras ucranianas.

"Lamentablemente, no hay una reacción adecuada y contundente por parte del mundo ante todo lo que está sucediendo", ha señalado en su discurso grabado de este domingo. "Esta es precisamente la razón por la que Putin lo hace: simplemente se ríe de Occidente, de su silencio y de la ausencia de contramedidas decisivas", ha aseverado.

Asimismo, el mandatario ucraniano ha acusado a Moscú de rechazar todas las propuestas para poner fin a la guerra o, al menos, detener los ataques y de, en cambio, "intentar abiertamente destruir nuestra infraestructura civil y, en estos momentos, antes del invierno, está atacando la infraestructura de gas, la generación y el transporte de energía".

Buena parte de estos ataques son ejecutados por medio de drones, en cuya composición habría elementos "que siguen siendo suministrados por países occidentales y varios países vecinos de Rusia", ha lamentado, llamando la atención sobre la falta de claridad acerca de la forma en la que cortar el suministro de estas piezas.

"Los casi 500 drones que los rusos utilizaron durante la noche contienen más de 100.000 componentes fabricados en el extranjero", ha afirmado en referencia a la última noche de ataques, concentrados especialmente en la región de Zaporiyia, durante la cual cinco personas murieron y otras 18 resultaron heridas a causa de los bombardeos, que incluyeron también ataques aéreos y el uso de artillería y lanzacohetes.