Zelenski pide "aumentar la presión" sobre Rusia tras sus últimos ataques: "El agresor debe ser debilitado"

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, durante una rueda de prensa en el marco de su visita oficial a Italia en abril de 2026 (archivo) - Europa Press/Contacto/Cristiano Minichiello/Agf

MADRID, 1 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha denunciado este viernes nuevos ataques por parte de Rusia contra "el sector energético e infraestructura crítica" y ha reiterado que esto demuestra la necesidad de "aumentar la presión" sobre Moscú: "El agresor debe ser debilitado para garantizar una mayor seguridad para Europa".

Zelenski ha señalado en un mensaje publicado en redes sociales que al menos cinco personas han resultado heridas en Odesa, a las que se suma otro herido en Krivói Rog --su ciudad natal--, antes de resaltar que la infraestructura ferroviaria ha sufrido daños en Járkov y que miles de familias han quedado sin servicio eléctrico.

"Estos ataques diarios demuestran la necesidad de aumentar la presión sobre Rusia", ha dicho el mandatario. "La política de sanciones debe continuar, junto con la sincronización de todas nuestras sanciones con las de nuestros socios", ha explicado, antes de reseñar que estas medidas "están devolviendo a los rusos a la realidad".

En este sentido, ha reseñado que "esto es algo totalmente justificado" que "limita la capacidad de Rusia de prolongar esta guerra". "Si Rusia no quiere avanzar voluntariamente hacia la diplomacia, debe ser forzada a hacerlo", ha manifestado, al tiempo que ha dado las gracias "a todos los que están ayudando para lograrlo".

La Fuerza Aérea ucraniana ha remarcado que las tropas rusas han lanzado 210 drones durante las últimas horas, 190 de los cuales habrían sido derribados, al tiempo que ha confirmado impactos en catorce puntos del país y la caída de "fragmentos" de aparatos interceptados en otras diez ubicaciones.