Zelenski y Putin hablan por teléfono tras la muerte de cuatro militares ucranianos

Publicado 07/08/2019 11:13:44 CET

KIEV, 7 Ago. (Reuters/EP) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha informado de que ha mantenido una conversación telefónica con su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, tras el fallecimiento el martes de cuatro militares por un ataque atribuido a los rebeldes separatistas.

"Le he dicho que esto no nos acerca a la paz", ha explicado Zelenski, que confía en la influencia de Putin sobre los separatistas prorrusos. Según el mandatario ucraniano, el dirigente ruso ha prometido hacer algo al respecto, aunque no ha revelado el qué.

"Le pedí que influyese en la otra parte para que dejen de matar a nuestra gente", ha explicado Zelenski, quien llegó al cargo este año con la promesa de poner fin a un conflicto iniciado en 2014 y que sigue dejando un goteo de víctimas en las regiones de Donetsk y Lugansk.

La ONU calcula que 13.000 personas han muerto por este conflicto. El incidente del martes provocó el mayor número de fallecidos en un solo días desde octubre de 2018, por lo que Zelenski ha insistido en la necesidad de retomar el diálogo para alcanzar finalmente una solución pacífica a la crisis.