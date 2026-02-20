Zelenski reitera que el "compromiso" de Ucrania con la paz no pasa por mermar su independencia y soberanía

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski. - Sven Hoppe/dpa

MADRID 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha reiterado este viernes que si bien están preparados para "verdaderos compromisos", no pueden ser a costa de su independencia y soberanía. "Estamos dispuestos a hablar, pero no a recibir ultimátum de los rusos a una y otra vez", ha zanjado.

Zelenski se ha preguntado qué compromisos está dispuesto a ofrecer Rusia como país agresor y ha señalado que a pesar de que Rusia ha tomado "casi el 20%" del territorio ucraniano, Kiev continúa dispuesto a sentarse a negociar la paz.

"Estamos dispuestos a hablar de compromisos con Estados Unidos, pero no a recibir ultimátums de los rusos una y otra vez. Ellos son el agresor. Todo el mundo lo ha reconocido. Eso no ha cambiado (...) todos reconocen que Rusia es el agresor", ha subrayado durante una entrevista para la agencia japonesa Kyodo.

En cambio, según ha denunciado el presidente ucraniano, Rusia persiste en su idea de seguir ocupando territorios. "Eso es terrorismo. 'Estoy dispuesto a no matarte, entréganos todo'. Eso no es un compromiso. Es un ultimátum", ha afeado.

"Estamos listos para compromisos que respeten la soberanía y la integridad territorial de Ucrania, nuestro Ejército, nuestra gente y nuestros hijos. Pero no estamos dispuestos a aceptar ultimátum", ha remarcado de nuevo Zelenski.

Este semana ha tenido lugar una nueva ronda de conversaciones a tres bandas, con la participación de Estados Unidos, en la ciudad suiza de Ginebra, sin que haya trascendido información significativa de lo que se ha tratado.