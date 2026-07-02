Zelenski reitera su llamamiento a reforzar la defensa antiaérea de Ucrania tras el último ataque de Rusia contra Kiev

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, durante una cumbre del G7 en Francia en junio de 2026 (archivo) - Europa Press/Contacto/Pierre Teyssot

MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha reiterado este jueves su llamamiento en favor del refuerzo de las capacidades de defensa antiaérea del país con colaboración de los socios internacionales tras un nuevo "ataque masivo" de Rusia contra la capital, Kiev, que ha dejado al menos trece muertos y más de 90 heridos.

"El suministro de material de defensa aérea para Ucrania es una prioridad absoluta y crucial", ha dicho el mandatario, que ha subrayado que las contribuciones a la Lista de Requisitos Prioritarios de Ucrania (o PURL, por sus siglas en inglés) --una iniciativa de la OTAN con el fin de que países europeos adquieran armamento estadounidense para la defensa militar de Ucrania-- son "esenciales", ya que "ayudan directamente a salvar vidas".

"Cada acuerdo bilateral que alcanzamos con nuestros socios en materia de defensa aérea marca una verdadera diferencia", ha manifestado Zelenski, quien ha descrito como "fundamental" el "avanzar en la aplicación de los acuerdos sobre la producción de sistemas antibalísticos". "También contamos con una decisión de Estados Unidos sobre licencias para misiles Patriot y otras formas de cooperación", ha especificado.

Así, ha subrayado en un mensaje en redes sociales que "estas son las medidas que pueden detener esta guerra y evitar ataques como este", al tiempo que ha destacado que los equipos de rescate siguen trabajando en los lugares afectados por el ataque contra Kiev, con "daños en más de 20 puntos de la ciudad, principalmente en edificios residenciales". "Hay también daños en un centro para ambulancias, un instituto de investigación, un hotel y varios negocios", ha detallado.

Zelenski, que ha trasladado sus condolencias a los familiares de los fallecidos, ha manifestado que también se han registrado ataques contra las provincias de Sumi, Dnipropetrovsk, Zaporiyia y Cherkasi, si bien ha incidido en que "el principal objetivo" ha sido la capital. "Nuestros miembros de la defensa aérea lograron interceptar un número significativo de objetivos, pero no todos", ha lamentado.

La Fuerza Aérea ha acusado a Rusia de lanzar 74 misiles y cerca de 500 drones contra el país, entre ellos 24 misiles balísticos 'Iskander', 42 misiles de crucero y cuatro misiles antibuque 'Zircon', antes de afirmar que 48 misiles y 476 drones han sido derribados por los sistemas de defensa antiaérea.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso ha confirmado "un ataque masivo" contra la capital de Ucrania, en lo que ha descrito como "una respuesta a los ataques terroristas del régimen de Kiev contra infraestructura civil en Rusia", escenario de ataques con drones contra refinerías y centros de comunicaciones durante los últimos días, según un comunicado en redes sociales.