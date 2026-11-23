El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, durante una visita oficial a Países Bajos en octubre de 2026 (archivo) - PRESIDENT OF UKRAINE / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha reivindicado este lunes la autoría de un ataque con drones navales contra una corbeta rusa anclada en el puerto de la ciudad libia de Benghazi (este), en lo que ha descrito como "una operación ejemplar" en respuesta a la invasión del país ordenada por el mandatario ruso, Vladimir Putin, en febrero de 2022.

"Una operación ucraniana ejemplar en respuesta a la guerra de Rusia", ha señalado el mandatario, quien ha destacado que "los objetivos fijados fueron alcanzados" y ha detallado que en el ataque se emplearon siete drones navales "de fabricación ucraniana". "A pesar de todos los esfuerzos del enemigo por contrarrestar el ataque, la corbeta rusa 'Merkury' fue hundida", ha asegurado.

Así, ha destacado que la corbeta era uno de los buques "más recientes" de la Armada rusa, teniendo su puesta en servicio en 2023. "Junto con la corbeta, también fue destruido un helicóptero de combate Ka-27", ha apuntado Zelenski, quien ha puntualizado que también fue alcanzado el buque de carga 'MV Angara', "usado por el enemigo para el transporte de armas".

"Continuamos nuestras operaciones en las aguas designadas. Estamos respondiendo a la agresión de Rusia. Estamos desarrollando armamento ucraniano", ha argumentado en un mensaje publicado a través de redes sociales, al tiempo que ha dado las gracias a los miembros del Ejército que participaron en el ataque.

Apenas unas horas antes, la Misión de Apoyo de Naciones Unidas en Libia (UNSMIL) había expresado su "profunda preocupación" por los ataques y había destacado que "la soberanía y la integridad territorial de Libia, así como la seguridad de sus ciudadanos y sus bienes, deben ser plenamente respetadas".

"La UNSMIL pide que se lleve a cabo una investigación inmediata, independiente y transparente para esclarecer los hechos y exigir responsabilidades a los autores", dijo la misión antes de que Zelenski reivindicara la autoría ucraniana del ataque, al tiempo que mostró su disposición a apoyar a las autoridades libias en las pesquisas.

Asimismo, reclamó "máxima contención", no difundir información "no verificada" y "no politizar el incidente" mientras se realizaba la investigación. La UNSMIL alertó además contra "cualquier acción o retórica que pueda intensificar las tensiones dentro de Libia o arrastrar al país a confrontaciones regionales o internacionales de mayor envergadura".

La misión de la ONU hizo hincapié en que el país africano "no debe convertirse en un campo de batalla para conflictos extranjeros", antes de remarcar que este tipo de incidentes subrayan "la urgente necesidad de acelerar los esfuerzos para reunificar las instituciones nacionales libias y fortalecer su capacidad para salvaguardar la soberanía y la seguridad del país".

Por último, pidió en un comunicado publicado en redes sociales que "todos los actores" en el país africano "actúen con responsabilidad, preserven la estabilidad del país y consoliden los avances, logrados con gran esfuerzo, en el proceso político hacia una solución duradera".

Libia atraviesa desde hace años una situación de bicefalia --surgida a raíz del derrocamiento y ejecución de Muamar Gadafi en octubre de 2011 en el marco de la guerra civil y acentuada tras el aplazamiento de las elecciones de 2021--, con unas autoridades paralelas asentadas en el este, sin que las conversaciones de reintegración hayan logrado por ahora reunificar la administración libia.

Las autoridades asentadas en el este de Libia explicaron el domingo que la 'Merkury' --una nave de 105 metros de eslora y valorada en más de 150 millones de euros que llevaría varios días anclada en Benghazi, según portales especializados en buques de guerra-- se encontraba en una escala para reabastecerse de combustible en su camino de vuelta a Rusia, conforme a los acuerdos de cooperación marítima suscritos por Moscú y la administración oriental libia.

Por su parte, el vice primer ministro y ministro de Defensa del Gobierno libio reconocido por la comunidad internacional, Ahmeid Huma, destacó que Libia no participa en la guerra entre Rusia y Ucrania y "rechaza cualquier intentó de arrastrar su territorio, puertos o instalaciones hacia conflictos internacionales". Además, anunció una investigación para esclarecer lo sucedido y adelantó que Libia se reservaba "el derecho de adoptar las medidas legales, diplomáticas y de seguridad para proteger su soberanía".