Zelenski reivindica ataques contra 16 objetivos en Rusia incluyendo instalaciones petroleras y aeródromos

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en los actos por la independencia de Ucrania. - Europa Press/Contacto/Marianna Kotyk

MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha confirmado ataques contra 16 objetivos en Rusia, principalmente instalaciones petroleras, pero también aeródromos e infraestructuras, incidiendo en que estos ataques buscan golpear la "billetera petrolera de Rusia que financia la guerra".

En un mensaje en redes sociales, el líder ucraniano ha hecho balance a las últimas operaciones militares de Kiev, reivindicando el ataque a "16 objetivos en Rusia".

"En particular, se llevaron a cabo ataques de largo alcance contra instalaciones petroleras -la billetera petrolera de Rusia que financia la guerra-. También fueron atacados aeródromos, una unidad de misiles e infraestructuras que se utilizan constantemente para lanzar ataques contra Ucrania", ha argumentado.

Entre los objetivos atacados también se encuentran una empresa militar y la logística rusa, ha añadido Zelenski, quien ha reiterado que el objetivo de la campaña es que la guerra "vuelva al lugar de donde vino".

"Ucrania responde a los ataques rusos, y lo hacemos de una manera que garantiza que el coste de la guerra para el agresor aumente inevitablemente. Estamos reduciendo justamente la capacidad de Rusia para llevar a cabo su agresión", ha indicado.