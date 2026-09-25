Zelenski reivindica ataques de Ucrania contra dos refinerías rusas de Perm y Novoshajtinsk

Archivo - Equipos de emergencia de Rusia responden ante un incendio en una refinería en Tyumen tras un ataque del Ejército de Ucrania en junio de 2026 (archivo) - Maxim Slutsky / Zuma Press / Europa Press

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha reivindicado este viernes ataques con drones a dos refinerías rusas de petróleo en Perm y Novoshajtinsk, en una nueva oleada de ataques aéreos nocturnos, en el marco de la guerra provocada por la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente de Rusia, Vladimir Putin.

"Anoche, gracias nuestras sanciones de largo alcance, han sido dañadas dos refinerías de petróleo: en Perm y Novoshajtinsk", ha afirmado Zelenski en sus redes sociales. La refinería de Perm está a unos 1.500 kilómetros de la frontera con Ucrania y es una de las mayores plantas del país, mientras que la de Novoshajtinsk, está a pocos kilómetros con la frontera ucraniana y ha sido víctima de ataques de Kiev en numerosas ocasiones.

Por su parte, el gobernador de la región de Rosov, Yuri Slusar, donde se encuentra la refinería de Novoshajtinsk, ha confirmado en redes sociales que en el ataque a la planta "no se registraron víctimas", si bien ha señalado que "la instalación ha suspendido temporalmente sus operaciones".

Además, Zelenski ha asegurado que "también hay impactos en la empresa de defensa Fábrica Iskra en Uliánovsk". Está ubicada a unos 800 kilómetros de Moscú y trabaja con semiconductores y equipos de radiolectrónica para misiles.

El Ministerio de Defensa ruso ha apuntado en un comunicado en redes sociales que los sistemas de defensa antiaérea han derribado durante la noche 592 drones ucranianos en varias regiones rusas, entre ellas la capital, Moscú, así como en aguas del mar Negro y en la península de Crimea, anexionada en 2014.