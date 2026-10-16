Zelenski responde con una sonrisa y silencio a si Trump le usa de chivo expiatorio de sus problemas internos

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, tras dar una rueda de prensa en Bruselas - Michael Kappeler/dpa

BRUSELAS, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha evitado este viernes pronunciarse sobre si Donald Trump le está utilizando como chivo expiatorio de su baja popularidad, los altos precios del diésel y la guerra en Oriente Próximo, y ha respondido únicamente con un silencio y un "esta es mi respuesta. Muchas gracias".

Así ha reaccionado durante una rueda de prensa en Bruselas, después de reunirse con los líderes de la UE durante el Consejo Europeo, y tras ser preguntado si considera que está siendo el chivo expiatorio de los problemas domésticos que enfrenta Trump, dado que su popularidad está a la baja por los precios energéticos y por la negativa evolución de la guerra que él mismo inició en Oriente Próximo.

"Esta es mi respuesta. Muchas gracias", se ha limitado a decir Zelenski tras quedarse en silencio unos segundos y esbozar una leve sonrisa, una omisión de respuesta que ha ocasionado la risa de los asistentes a la rueda de prensa, entre ellos multitud de periodistas.

Zelenski también ha hablado sobre las críticas vertidas por el inquilino de la Casa Blanca contra él como que al dirigente estadounidense le es más fácil dialogar con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, que con el mandatario ucraniano.

"¿Que es más difícil tratar conmigo que con Putin? A mí me es más fácil hablar con él que con Putin. Tengo una buena relación con Trump. He tenido varias reuniones con el presidente estadounidense y siempre encontramos temas para debatir y tomar decisiones. Yo defiendo única y exclusivamente los intereses de Ucrania y del pueblo ucraniano", ha respondido.

"ES LÓGICO QUE QUERAMOS DEFENDERNOS"

Ha seguido explicando que le es más fácil hablar con Trump porque Rusia "nos atacó, nos ocupó, están matando a nuestra gente". "Es lógico que tengamos derecho a defendernos. Y por mucho que Rusia quiera limitar todos nuestros derechos, está claro que tenemos ese derecho. Es la ley. Y lo ejerceremos, nos mantendremos firmes", ha añadido.

La prioridad para Ucrania es, ha defendido, "acabar con la guerra" y mantener "negociaciones de paz", pero cree que "Putin no busca negociaciones ahora, en ningún formato" y que "está jugando a estos juegos de palabras, a decir que están respondiendo", cuando realmente es "una farsa y no un acuerdo real".

Ha vuelto a criticar el acuerdo de Washington para permitir la compra de diésel ruso, anticipando que después de ese tipo de acuerdo "se levantarán sanciones", "luego llegará al sistema bancario, a ciertas personas, a la industria química" y finalmente, los activos rusos congelados. "Si yo no me planto ante esto, si no lo defiendo, ¿quién lo hará? Diplomáticamente, quiero decir. Eso es todo", ha defendido la posición de Ucrania.

En su opinión, Putin nadie es "suficiente" y quiere invadir toda Ucrania porque ni si quiera lo considera "un país ni una nación". "No le basta con la parte oriental de nuestro país, lo quieren todo", ha agregado, augurando que cuando lo consiga no se quedará en las fronteras ucranianas e irá más allá.

"Ahora está probando todos estos drones, está probando a los europeos, a países que ya son de la OTAN. Los países de la OTAN no hacen ruido. Es comprensible: no quieren escalar. Es comprensible cuando hay un dron, dos, diez. Pero harán mucho ruido cuando sean misiles balísticos, misiles de crucero, y miles. ¿Se lo imaginan?", ha avisado.

Zelenski ha informado asimismo de que durante este jueves su país recibió el ataque de mil drones y por ello ha reprochado que "la parte estadounidense" diga que es más difícil hablar con él y que es menos difícil tratar con Putin. "Claro", ha sentenciado.

ZELENSKI ASEGURA QUE LOS ESTADOUNIDENSES "QUIEREN SER ALIADOS"

Pese a las críticas, el presidente ucraniano ha mostrado su agradecimiento para con la comunidad internacional no solo por su apoyo a Ucrania desde la invasión rusa a gran escala de 2022, sino también por los esfuerzos conjuntos realizados para "tratar de mantener unidos a Europa y a Estados Unidos".

Zelenski ha ensalzado particularmente que "tantas personas de buen corazón en América" se hayan puesto del lado de Ucrania, demostrando que "que sinceramente quieren que el mal pierda".

"Estos son precisamente los corazones que ayudaron a Europa a defender su libertad, y que lucharon en el Día D, ganaron la Guerra Fría y quieren lo mejor para Europa", ha declarado, incluyendo a Estados Unidos entre quienes "quieren ser aliados", apenas unos días después de que Trump reclamase "un nuevo presidente" para el país europeo.

"Creo que la mayoría de los estadounidenses aún sienten de esta manera", ha agregado durante un discurso dirigido a los participantes de la reunión del Consejo Europeo.

En este sentido, el mandatario ha sugerido que Estados Unidos emplee su influencia y sus relaciones con Rusia para empujar al presidente ruso a firmar el final del conflicto. "Putin escuchará a América si América realmente le sube la temperatura y deja una cosa clara: o elige la paz, o no recibe más dinero para su guerra", ha aseverado.

Así las cosas, ha insistido en la importancia de presentar una postura unitaria frente a Rusia, alegando que "la unidad en la defensa se construye con muchos, con muchos de pie juntos".

A este respecto, ha citado como ejemplo la acción conjunta de los Veintisiete: "Sin una Unión Europea decidida capaz de tomar decisiones fuertes, Putin habría ido mucho más lejos hasta ahora" "La UE no se ha desmoronado. No ha retrocedido ni cedido al miedo cuando se trató de defender el modo de vida europeo. Y eso importó tanto como el coraje de los ucranianos", ha zanjado.