Zelenski y Rutte comentan "posibles cambios de postura de las partes" negociadoras sobre la paz en Ucrania

Archivo - Imagen de archivo de un encuentro en Kiev entre el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski - Europa Press/Contacto/President Of Ukraine

MADRID 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha mantenido este sábado una conversación telefónica en la que han comentado el estado actual de las negociaciones trilaterales con Estados Unidos y Rusia, y en concreto "posibles cambios de postura en las partes negociadoras" sin dar más detalles.

"Abordamos todos los aspectos clave de nuestra labor diplomática y me complace que, en muchos ámbitos, coincidamos en nuestras opiniones", ha manifestado Zelenski en redes sociales.

"He compartido información actualizada con él", ha añadido, "sobre los preparativos para el próximo formato trilateral con Estados Unidos y Rusia, así como sobre lo que sabemos sobre posibles cambios en las posturas de las partes".

Zelenski reiteró el viernes que si bien están preparados para "verdaderos compromisos", no pueden ser a costa de su independencia y soberanía. "Estamos dispuestos a hablar, pero no a recibir ultimátum de los rusos a una y otra vez", ha zanjado.

En un mensaje posterior en redes sociales, el presidente ucraniano afirmó que "aún existen oportunidades reales para poner fin a la guerra con dignidad", aunque ha apelado nuevamente a la presión que otros actores internacionales pueden ejercer para llevar este asunto a buen término.

Zelenski ha afirmado que están listos para una nueva ronda de negociaciones antes de que finalice el mes de febrero y que "sea realmente productiva". Así ha remarcado que en esa próxima cita estarán disponibles "las respuestas ucranianas a las preguntas más difíciles".