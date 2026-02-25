Zimbabue y EEUU rompen las conversaciones para un acuerdo sanitario de 367 millones

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Zimbabue y Estados Unidos han roto negociaciones para un acuerdo de apoyo sanitario al país africano que contemplaba 367 millones de dólares en inversiones, unos 310 millones de euros, después de que colapsaran las conversaciones tras las críticas de que el acuerdo "comprometía y minaba la soberanía y la independencia del país".

"El Gobierno de Zimbabue ha comunicado su decisión de retirarse de las negociaciones sobre un propuesto Memorando de Entendimiento (MOU) bilateral en materia de salud con Estados Unidos. Este MOU habría proporcionado 367 millones de dólares durante cinco años para apoyar los programas prioritarios de salud de Zimbabue", ha informado la Embajada estadounidense en Harare este miércoles.

En el comunicado, la embajadora norteamericana, Pamela Tremont, recalca que, tras romperse las negociaciones, Washington "tendrá que afrontar la difícil y lamentable tarea de poner fin a la asistencia sanitaria en Zimbabue".

Entre los programas afectados están el tratamiento y la prevención del sida, la tuberculosis, la malaria, la salud maternoinfantil y la preparación ante brotes de enfermedades.

"Creemos que esta colaboración habría generado beneficios extraordinarios para las comunidades zimbabuenses, especialmente para los 1,2 millones de hombres, mujeres y niños que actualmente reciben tratamiento contra el sida a través de programas respaldados por Estados Unidos", ha declarado la embajadora estadounidense.

Hasta el momento 16 naciones africanas han firmado acuerdos con Estados Unidos en materia sanitaria, lo que representa más de 18.300 millones de dólares en nueva financiación sanitaria en el continente.

Tremont ha defendido que el país "tiene la responsabilidad ante los contribuyentes estadounidenses de invertir sus recursos donde se garantice la rendición de cuentas mutua, la transparencia y el compromiso compartido", apuntando que estos acuerdos garantizan los más altos estándares.

En todo caso, el país africano había denunciado que el acuerdo exigía acceso a muestras biológicas con fines de investigación y lucro comercial, por lo que aparte de las dudas sobre el tratamiento de los datos, las autoridades zimbabuenses consideraban desigual el acuerdo al no compartir los beneficios para futuras vacunas y tratamientos.