Hasta 10.000 personas podrán disfrutar gratis en Santa Cruz de la final de España en el recinto del Cook Music Fest

Archivo - Imagen aérea del montaje de Tenerife Cook Music Fest en Santa Cruz de Tenerife - TENERIFE COOK MUSIC FEST - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

Hasta un total de 10.000 personas podrán disfrutar en Santa Cruz de Tenerife y de manera gratuita de la final del Mundial de fútbol entre España y Argentina este domingo dentro del recinto del Cook Music Fest, donde se han habilitado varias pantallas gigantes y animación previa desde las 18 horas.

El partido arrancará a las 20 horas (hora canaria) y durante todo el encuentro habrá a disposición de los asistentes zona de hostelería y animación. La iniciativa es una colaboración del festival con el Ayuntamiento capitalino, el Cabildo de Tenerife y la Autoridad portuaria.

El Cook Music Fest ha detallado que habrá música, DJs y atracciones, así como más de 25 puestos de hostelería con foodtrucks y productos de kilómetro 0.