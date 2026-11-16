El 112 de Canarias y la atención a víctimas de violencia de género será gestionado por Gesplan

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, también responsable en materia de emergencias, ha elevado este lunes a Consejo de Gobierno el traspaso de la gestión del Centro Coordinación de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 a Gesplan, empresa pública del Ejecutivo canario, que asumirá también el servicio de atención específica a mujeres víctimas de violencia de género.

Miranda ha explicado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que el departamento está "en un proceso de reestructuración de las emergencias en Canarias" y se ha decidido que sea Gesplan la que "tenga la encomienda de gestión para llevar el CECOES y el 112, también las mujeres víctimas de violencia de género".

Por su parte, ha expuesto que Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias (GSC) se quedará "dedicado exclusivamente a la parte sanitaria que la empresa venía llevando hasta el momento, transporte sanitario, fundamentalmente".

Miranda ha indicado que Gesplan "venía trabajando en un grupo de análisis y un grupo de apoyo" que se pusieron en funcionamiento durante el año 2026, por lo que ha matizado que tiene "una experiencia en esta materia".

De todas formas, indicó que el objeto "es potenciar, mejorar la estructura, la parte de emergencias del Gobierno" canario ante el crecimiento del territorio, de la población, la actividad turística y los "nuevos riesgos" por fenómenos meteorológicos adversos, lo que ha señalado que "demanda de un aparato eficiente" y capaz de afrontar estas situaciones que "cada vez son más frecuentes".

Añadió que lo que se busca es que el 112, que se encarga de las emergencias diarias, cuando exista una emergencia a través de fenómenos costeros u otro tipo, "se convierta en un centro de coordinación operativa". El objetivo, dijo, es tener "los medios para pasar de lo que es lo normal, el funcionamiento normal" a una parte "mucho más profesional, mucho más eficiente a través de ese centro de control operativo".

Miranda ha puntualizado que este traspaso mantendrá con "garantía todos los derechos laborales de los trabajadores", es decir, "todo aquello que ellos tenían conseguido" en su empresa "será respetado, como no puede ser de otra manera", en Gesplan.

Asimismo ha indicado que "se transferirá todo lo que tiene que ver con materiales, con contratos", entre otros, asegurando que "no va a afectar bajo ningún concepto al funcionamiento del sistema" del 112, ya que ha asegurado que se inició "hace mucho tiempo una transición que ahora se materializará" tras el acuerdo del Consejo de Gobierno pero que aún tardará "semanas, algún mes, en que todo funcione".

Para hacer este traspaso se "ha mejorado los presupuestos" de este año 2027 unos 2 millones de euros, que explicó han permitido hacer nuevas acciones como, citó, el establecimiento de una nueva base de helicópteros en la isla de Lanzarote o la implementación en las distintas islas para que tengan personal de la Dirección General.

"Estamos en esa línea de potenciar, de reestructurar y de que el sistema de Protección Civil en Canarias funcione convenientemente", ha concluido.