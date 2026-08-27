El 112 Canarias refuerza la accesibilidad de sus contenidos para personas sordas y con discapacidad auditiva

Ilustración de contenidos del Cecoes 112 adaptados a personas sordas y con discapacidad auditiva - CECOES 112

SANTA CRUZ DE TENERIFE 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 ha ampliado sus contenidos de autoprotección accesibles para las personas sordas con nuevo material audiovisual en lengua de signos española (LSE), una iniciativa desarrollada en colaboración con la Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Canarias.

En este sentido, el número de videoconsejos disponibles pasa de siete a doce, con una imagen renovada, reforzando así el acceso a la prevención y la autoprotección accesibles, informa el departamento en una nota.

Los nuevos contenidos abordan diferentes situaciones de riesgo que pueden producirse en Canarias y se enmarcan en los principales Planes de Protección Civil de la Comunidad Autónoma.

Se incluyen videoconsejos relacionados con el Plan Específico de Protección Civil y Atención de Emergencias por Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA), el Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales (INFOCA), el Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico (PEVOLCA), el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (PLATECA) y el Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo de Inundaciones (PEINCA).

El viceconsejero de Emergencias y Aguas del Gobierno de Canarias, Marcos Lorenzo, ha subrayado la importancia de la información en situaciones de emergencia.

"Puede ser tan importante como la propia respuesta operativa, y por eso tenemos que asegurarnos de que los mensajes de prevención y autoprotección sean comprensibles y accesibles para todas las personas. La accesibilidad no puede ser un elemento añadido, sino una parte esencial de la comunicación de emergencias", ha agregado.

CONTENIDO VISUAL

Los doce vídeos recogen recomendaciones ante situaciones de riesgo por viento, fenómenos costeros, lluvias, tormentas, temperaturas máximas y calima, dentro de los contenidos vinculados al PEFMA.

También incluyen consejos de autoprotección frente a incendios forestales, recomendaciones ante situaciones relacionadas con el riesgo volcánico, pautas frente al riesgo de desprendimientos, contemplado en el PLATECA, y consejos ante inundaciones pluviales y costeras, dentro del PEINCA.

Estos contenidos ofrecen pautas para anticiparse a los riesgos y actuar adecuadamente ante una emergencia. Entre ellas se encuentran consultar las previsiones meteorológicas, evitar las zonas de peligro, seguir las indicaciones de las autoridades y saber cómo actuar ante una situación de emergencia.

ACCESIBILIDAD

Esta iniciativa se suma a la línea de trabajo que mantiene el Cecoes 112 para mejorar la accesibilidad de sus comunicaciones, con el objetivo de que la información de prevención, alerta y actuación ante emergencias pueda llegar al mayor número posible de personas, tal y como promueve la Unión Europea.

"Con esta colaboración con FASICAN damos un paso más para que las personas sordas y con discapacidad auditiva dispongan de información útil para anticiparse a los riesgos y sepan cómo actuar ante situaciones que pueden producirse en Canarias. Incorporar nuevos contenidos en lengua de signos nos permite acercar la prevención a más ciudadanos y reforzar su autonomía ante una emergencia", ha remarcado Lorenzo.

En este sentido, el 112 Canarias incorpora subtítulos en los vídeos que difunde a través de sus redes sociales, facilitando a las personas sordas y con discapacidad auditiva el acceso a la información de servicio público que se genera durante una emergencia o situación de especial relevancia.

La accesibilidad se incorpora, por tanto, como un elemento transversal de la comunicación de emergencias, tanto en los contenidos específicos de autoprotección como en aquellos mensajes que requieren una difusión rápida ante situaciones que pueden afectar a la población.

"El objetivo es que nadie quede fuera de la información por la forma en la que esta se transmite. Trabajamos para que la accesibilidad esté presente tanto en los contenidos preventivos como en la comunicación que el 112 realiza cuando se produce una situación de especial relevancia para la población", ha dicho.