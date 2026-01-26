Unos 200 alumnos grancanarios participan en el proyecto 'Vive el Paisaje Cultural. Risco Caído y las Montañas Sagradas' - CEDIDO POR LA ORGANIZACIÓN

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Más de 200 alumnos de varios centros de la isla de Gran Canaria participarán en la quinta edición del proyecto 'Vive el Paisaje Cultural. Risco Caído y las Montañas Sagradas de Gran Canaria'.

Así lo ha informado la organización, que agrega que la iniciativa, que impulsa la Asociación de Profesorado de la Huella Canarii con la financiación del Instituto Insular de Gestión integrada del Patrimonio Mundial y Reserva de la Bioesfera de Gran Canaria, refuerza en su programación 2026 una propuesta educativa que sitúa este Patrimonio Mundial de la UNESCO como un espacio vivo de aprendizaje, encuentro comunitario y transmisión intergeneracional de saberes.

De esta manera, siguiendo la premisa de que el patrimonio no es solo un legado del pasado, sino una construcción colectiva que se aprende, se vive y se transmite en comunidad, en esta edición 2026 se va a desarrollar la estancia en el Hotel Rural de Juncalillo.

Durante la convivencia, los jóvenes vivirán el paisaje cultural en primera persona, recorrerán el territorio, compartirán tiempo y experiencias con la población local y participarán activamente en actividades comunitarias.

Se trata de una inmersión que permite que el patrimonio deje de ser un concepto abstracto y se convierta en una experiencia vital, emocional y colectiva.

Las acciones que conforman el programa en el territorio se desarrollarán en Artenara y Juncalillo con actividades como la ruta de cuevas, bocaos y bancales y 'Ruta del Lino' dentro de la iniciativa 'Rutas de Sabi@s guías intérpretes'; actividades de etnografía y conocimiento del territorio en el Centro Locero de Lugarejos, Centro de interpretación del lino, Museo Casas Cuevas, Centro de Interpretación de Risco Caído, actividades tradicionales con la comunidad y observación del cielo.

Además, tendrán encuentros con personas mayores y portadoras de saberes locales, actividades de educación ambiental y paisaje mosaico, trabajos de recopilación de memoria oral y saberes tradicionales, metodologías de aprendizaje y servicio vinculadas a la comunidad y espacios de diálogo intergeneracional.

Los centros educativos que han participado en la trayectoria del proyecto son el IES Siete Palmas, IES Cruce de Arinaga, IES Alonso Quesada, CEPS Nuestra Señora del Pilar, IES Jinámar, IES La Feria, IES Agaete, Colegio San Vicente de Paúl, IES Saulo Torón, IES Santa María de Guía, IES Playa de Arinaga, IES Josefina de la Torre, IES San Mateo, IES Pablo Montesinos, CEO Luján Pérez, CEIP Artenara, CEIP Alcaravaneras, CEIP Padilla, CEIP Buen Lugar, Colegio San Vicente de Paúl, y el CEO Tejeda.

COMPARTIR EL CONOCIMIENTO DE FORMA PRÁCTICA

El presidente de la Asociación de la Huella de los Canarii, David Pérez, ha comentado que "con estas actividades pretendemos compartir el conocimiento de forma práctica para garantizar la trasmisión de valores desde la educación intergeneracional para así unir aprendizaje, saber y territorio para construir comunidad".

La misma idea ha subrayado la gerente del Instituto Insular de Gestión integral del Patrimonio Mundial y Reserva de la Bioesfera de Gran Canaria, Nieves González, que ha destacado la alianza para avanzar en "unos objetivos comunes y muy alineados" centrados en "la protección, la conservación y la difusión de nuestro patrimonio".

Mientras, el vicepresidente y consejero de Presidencia del Cabildo de Gran Canaria, Teodoro Sosa, ha destacado que este proyecto "entronca" con la línea de actuación y filosofía del Cabildo grancanario, garantizando el apoyo de la corporación insular para próximas ediciones.

"El reconocimiento Unesco no es una foto fija sino una manera de empujar a la conservación del patrimonio, sus valores principios y pilares porque, como dice el lema de la asociación, 'no se ama lo que no se conoce".