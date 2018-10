5.000 personas muestran su descontento con el modelo de gestión del territorio

Actualizado 25/11/2007 21:00:15 CET

Santa Cruz de Tenerife, 25 Nov. (EP/IP) -

La manifestación que esta mañana tuvo lugar por las calles de Santa Cruz reunió alrededor de 5.000 personas. Convocada por Asamblea por Tenerife (AXT) y a la que se sumaron más de 50 colectivos ciudadanos, sindicales y políticos, la marcha tuvo el lema de "ya está bien", pero se caracterizó por desarrollarse tras una multitud de pancartas. Éstas iban desde el ya clásico "no al Puerto de Granadilla" o la oposición a la ampliación del aeropuerto de Los Rodeos a quejas sobre sanidad o educación, incluso, una señora protestaba por el mal estado del albergue municipal.

Policía y organizadores de la marcha dieron cifras que se distanciaban hasta en más diez veces una de otra. Mientras que la Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife dijo que eran unas 1.700 personas, los organizadores llegaban a hablar de 20.000. Aunque el ex-alcalde de Vilaflor, José Luis Fumero cifró en 10.000 las personas que se congregaron, uno de los miembros más destacados de AXT, Cándido Quintana, que dijo que se habían dado cita "20.000 personas, lo que es una afluencia muy buena". "Yo no esperaba que por quinto año consecutivo la gente llenase la calle, pese a que había previsión de lluvia", afirmó Quintana.

Recorrido

La manifestación recorrió varias vías del centro de Santa Cruz, desde la plaza Weyler hasta la plaza de La Candelaria. Pese a que su salida estaba prevista para las 12:00, la marcha comenzó con media hora de retraso. En ese tiempo se fueron congregando en Weyler muchas de las personas que participaron en la misma, aunque otras se apuntaron a lo largo del recorrido (que fue por las calles Méndez Núñez, El Pilar, Villalba Herbás y Cruz Verde). Pasó media hora hasta que la plaza de Weyler se despejara totalmente de manifestantes, aunque hubo varios claros en la marcha, sobre todo al principio.

Las pancartas que los manifestantes llevaban durante el recorrido trataban toda clase de problemas sociales. En ellas se podían ver críticas desde el ya clásico 'no' al Puerto de Granadilla (que lleva ya 4 convocatorias en primera línea de la manifestación), a reivindicaciones más recientes como la oposición a la ampliación de Los Rodeos. También se vieron otras más acordes con las tensiones políticas actuales, como una que decía "educación y sanidad no son mercancía". Algunas trataron cuestiones más localizadas: "no al puerto deportivo de Tacoronte", "protección para todo el malpaís" o "no a los derribos, salvemos El Caletón". Algunas de las pancartas recodaban problemas de la capital, como las de los vecinos del Barrio de María Jiménez, que pedían más zonas verdes en su barrio.