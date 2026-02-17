Unas 50.000 personas participan en la cabalgata infantil del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria - CEDIDO POR AYUNTAMIENTO LPA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Más de 50.000 personas han participado este martes en la cabalgata infantil del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, lo que supone 10.000 más que en la edición del año pasado.

Según informa el Ayuntamiento capitalino, la comitiva y las carrozas salieron a las 12.00 horas, del punto de partida, alcanzando Santa Catalina a las 13.20 horas y la meta a las 14.10 horas. La última carroza alcanzó el punto final, Mesa y López, a las 14:50 horas.

Así, mientras la trasera de Santa Catalina bailaba al ritmo marcado por los grupos, el escenario principal vio pasar, hasta las 14.35 horas, a la reina infantil, Elena Henríquez González, y sus cuatro damas de honor: Shuhayla Lisbey Moya Rodríguez, Gala Nieves Mingorance, Martina Ortíz Rodríguez y Noa de los Bueis Domínguez.

Las mismas estuvieron precedidas por los personajes del Carnaval y la batucada Piratas del Caribe, con la participación de las tres pequeñas murgas, Biznietos de SaryMánchez, Trapasitos y Chahitos; las cuatro comparsitas, Brisa de Volcán, Yurimagua junior, Rayo de Luna junior y Liancerios junior; y otras dos batucadas, Samba Isleña y Caribe creando escuela, además del grupo Urban Family.