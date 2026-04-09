Archivo - Pareja haciendo deporte - DUSANPETKOVIC/ ISTOCK - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El 71,6% de la población de Tenerife practica deporte en la isla, según recogen los resultados del Estudio de Hábitos de la Práctica Deportiva en la Isla 2025-2026 incluido en el programa 'Tenerife, una Isla + Activa'.

Estos son los primeros datos actualizados desde 2019 y suponen un 4,4% más que hace siete años y casi un 9% más que la media nacional.

Sin embargo, a pesar de que más del 70% de la ciudadanía realiza actividad física, solo el 45,8% lo hace cumpliendo con los 150 minutos semanales recomendados por la OMS, un 3,8% más que en 2019.

En este sentido, se constata la persistencia del sesgo de género con un 50,4% en hombres frente al 40,9% en mujeres, avanzaron en la presentación el vicepresidente Lope Afonso y la consejera de Deportes, Yolanda Moliné.

Durante el acto, que se celebró en el salón de plenos de la corporación insular, se contó con la intervención del vicepresidente del Cabildo, Lope Afonso, la consejera de Deportes, Yolanda Moliné, la responsable técnica de Servicios Estadísticos de Canarias, S.L, Nieves González, y el responsable de la Unidad de Promoción Deportiva del Servicio de Deportes del Cabildo, Samuel González, ambos encargados de llevar a cabo el estudio.

Asimismo, se dieron cita en la presentación el viceconsejero de Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, Ángel Sabroso, y un medio centenar de personas de las entidades públicas y privadas que conforman el ecosistema del sector deportivo a nivel insular y regional: ayuntamientos, federaciones, Clúster de la Industria del Deporte de Canarias, el Servicio de Deportes de la ULL o Colegios Profesionales.

El vicepresidente de la corporación insular indicó que estudios como estos "son fundamentales y sientan las bases sobre las que diseñar los planes insulares en materia deportiva".

Asimismo, Afonso quiso agradecer "a todas las personas y entidades presentes en la presentación, además de a todos los colaboradores que han hecho posible un estudio de tanto valor para el presente y el futuro", con el que se confima que "Tenerife es una isla más activa".

Moliné, por su parte, indicó que "como no podía ser de otra manera, y tal y como establece el eje Sistema Activo del plan estratégico Tenerife Activa, el objetivo es mejorar la gestión deportiva fortaleciendo la coordinación entre los diferentes agentes".

Es por eso, continuó, "que hemos querido compartir estos resultados de una manera colaborativa con todo el ecosistema deportivo de la isla".

Además, la consejera señaló que "esto permitirá seguir trabajando de una manera más sólida y eficiente para lograr la misión, que es incrementar el número de personas activas en la isla, indistintamente de su edad, sexo, capacidad o nivel de condición física".

OTRAS CONCLUSIONES DESTACADAS

Entre las conclusiones más destacadas del 'Estudio de Hábitos de la Práctica Deportiva en Tenerife' destaca la disminución de forma progresiva del ejercicio físico con la edad, llegando a alcanzar el 20% entre grupos de edades.

La frecuencia de práctica físico-deportiva predominante en la isla es de dos a tres días por semana, consolidándose en un 35,3%, mientras que las frecuencias inferiores a 2 días semanales han disminuido en los últimos 6 años.

En cuanto al sobrepeso en la población tinerfeña desciende 10 puntos porcentuales (37%) desde el año 2019, mientras que la tasa de obesidad permanece estable en torno al 15%.

Referido a la salud autopercibida, el 59% de los tinerfeños valora su estado de salud como bueno, un 17,2% lo califica como muy bueno y un 20,4% como regular.

Concretamente, los horarios de práctica deportiva se concentran en horario de tarde durante la semana --el pico se alcanza a las 19.00 horas-- y matutino los fines de semana --entre las 8.00 y 12.00 horas--.

Además, hay un claro cambio de tendencia en los espacios donde se lleva a cabo el ejercicio físico.

El uso de instalaciones privadas incrementa un 26%, y la preferencia por entornos urbanos y naturales se reduce en más de un 20%, con respecto a 2019.

Por otro lado, las actividades más elegidas son el entrenamiento en gimnasio (26,1%), que es la que mayor crecimiento tiene, caminar (12,1%) y running (7,5%), mientras que el entrenamiento funcional es la cuarta más practicada.

Por otro lado, los mayores motivos para hacer deporte se concentran en la salud (31%), dato que dobla la media nacional, y la diversión (19,5%). Por su parte, la falta de tiempo y la falta de voluntad se mantienen como los principales motivos de inactividad en la isla.

El desinterés ('no me gusta') se reduce a la mitad en los últimos 6 años y la carga familiar aumenta como barrera, con valores similares entre hombres y mujeres.

ENTORNO FAMILIAR

En este sentido, el entorno familiar también merece especial atención, pues solo el 59,2% de las familias fomenta de manera intensa el deporte entre sus descendientes, y únicamente 4 de cada 10 familias realizan práctica deportiva conjunta.

Como consecuencia, el bajo fomento familiar de hábitos de vida activa aumenta el tiempo de exposición a pantallas.

En el estudio también se reservan algunos apartados referidos al deporte federado y a la inversión deportiva o la inclusión de las TIC.

En el primer apartado, el 14,3% de la población que hace actividad física dispone de ficha federativa, coincidiendo este dato con la media nacional, pero con un importante sesgo de género: solo el 6,2% son mujeres, frente al 22% de hombres.

En general, el 10,16% de la población total de Tenerife dispone de licencia federativa, coincidiendo prácticamente con la media nacional: 4,4% mujeres y 15,9% de hombres. Con respecto al gasto medio anual por persona en el sector deportivo, la cifra asciende a 754,97 euros.

En 2025, las mujeres invierten de media 76,06 euros anuales más que los hombres. Y el mayor gasto se destina a instalaciones deportivas (353,89 euros).

Como cierre, se reserva un espacio a la presencia de las TIC. En total, un 58,5% de los ciudadanos deportistas utiliza recursos tecnológicos en su actividad deportiva (31,9% más que hace siete años), con el uso de móviles y relojes deportivos como accesorios más utilizados.