Unos 800 alumnos de colegios de Gran Canaria asisten a las jornadas de puertas abiertas por el Día de la Policía

Un agente de la Policía Nacional le muestra a un niño como ponerse un chaleco en una jornada de puertas abiertas por el Día de la Policía - POLICÍA NACIONAL

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha celebrado este miércoles una jornada de puertas abiertas en el Parque Juan Pablo II, en Las Palmas de Gran Canaria, con motivo del Día de la Policía, donde se han dado cita unos 800 alumnos de Primaria de colegios de Gran Canaria.

Los niños, procedentes de Fundación Pequeño Valiente, Asociación Down Las Palmas, CEE 7 Palmas, CEIP Bateria San Juan, CEIP Las Torres, CEIP San José Artesano, CEIP Fernando Guanarteme, CEIP El Zardo, CEIP Iberia, CEIP Escaleritas, CEIP Alfredo Krauss, CEIP 7 Palmas, CEIP La Calzada, CEIP Teobaldo Power, CEV. Nuestra Sra. del Carmen, CEIP Hoya Andrea y Colegio Arenas Las Palmas, han podido ver demostraciones operativas de diferentes unidades especializadas.

En concreto, las unidades especializadas de la Policía Nacional que han participado en esta jornada, según ha informado el cuerpo policial, han sido el Grupo Operativo Especial de Seguridad G.O.E.S, Guías Caninos, Unidad de Prevención y Reacción (UPR), Servicio de Medios Aéreos y TEDAX-NRBQ.

Los más pequeños han podido visitar una exposición con material de uso policial, de especialidades como TEDAX-NRBQ, Policía Científica, Unidad de Subsuelo, Unidad de Intervención Policial (UIP), Unidad de Prevención y Reacción (UPR), Medios Aéreos, Unidad de Armamento, Unidad de Medios Aéreos, además del Grupo Operativo Especial de Seguridad (GOES).

Todas las exposiciones y las demostraciones operativas fueron de acceso libre. En este acto han estado presente el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, junto con el jefe superior de Policía de Canarias, Jesús María Gómez Martín; el jefe regional de Operaciones, Francisco Javier Berzal Tejero, y La Comisaria Provincial de Las Palmas, Eva Maria Boillos.

Finalmente la Policía Nacional ha querido agradecer la colaboración de entidades como Fundación Dinosol, Aguas de Teror, Pastelería D'Vainilla, Firgas y Tirma.