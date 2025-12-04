El 82,8% de los alumnos titularon en la ESO en Canarias en el curso 2023/24, por encima de la media nacional

Archivo - Imágenes de alumnos del centro inaugurado hoy en Alcalá de Guadaira, a 18 de septiembre de 2024, en Alcalá de Guadaira, Sevilla (Andalucía, España). La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, ha inau - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE/MADRID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los alumnados que titularon en Educación Secundaria Obligatoria en el curso 2023-2024 en Canarias supusieron una tasa bruta del 82,8%, siete décimas más que la media nacional, según se desprende de la 'Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Resultados académicos del curso 2023-2024' publicada este jueves por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, recogida por Europa Press.

En la FP de Grado Básico, la tasa bruta fue del 3,9%, en Bachillerato, un 58,4%, en la FP de Grado Medio, un 24,6% y en la FP de Grado Superior, un 38,2%, lo que sitúa a las islas como la cuarta comunidad autónoma.

La tasa bruta de aprobados en ESO a nivel nacional se situó en el 82,1%, que comparada con la del curso anterior se incrementa en 0,5 puntos, y con diferencias de hasta 13 puntos según la comunidad autónoma.

En los datos de la tasa bruta de población propuesta para el título de Graduado al acabar la ESO por comunidad autónoma, los valores más altos de la tasa corresponden a Principado de Asturias, 89,9%, Cantabria, 88,6% y País Vasco, 86,3%.

Los valores más bajos corresponden a las dos ciudades autónomas, Melilla, 74% y Ceuta, 75,4%, seguidas por Comunidad Valenciana, 76,8% e Islas Baleares, 77,7%.

La tasa correspondiente a las mujeres, 86,3%, es 8,2 puntos mayor que la de los hombres, 78,1%. El porcentaje de alumnado que promocionó de curso en ESO varió entre el 88,5% en cuarto curso y el 91,9% en primer curso.

El porcentaje correspondiente a las mujeres supera en todas las comunidades autónomas al porcentaje de los hombres, mostrando la diferencia más significativa la ciudad autónoma de Melilla, 17,7 p.p., seguida a cierta distancia de Aragón, 10,7 p.p. y Comunitat Valenciana, 10,5 p.p. de diferencia.

Por el contrario, las diferencias más reducidas entre ambos sexos corresponden a Principado de Asturias, 0,9 p.p., y la ciudad autónoma de Ceuta, 2,6 p.p.

La tasa bruta de población que consiguió en el curso 2023-2024 el título de Formación Profesional de Grado Medio, del 28,2% (0,5 puntos más respecto al curso anterior), y de Grado Superior, del 36,8% (1,7 puntos más respecto al curso anterior), han alcanzado su máximo histórico. En el caso del Grado Medio, coincide en el caso de las mujeres y los hombres, y en el de Grado Superior, es del 34,6% para los hombres y 39,3% para las mujeres.

Respecto a la tasa bruta de población que consiguió el título de FP de Grado Básico se situó en el 4,5%, 0,2 puntos más respecto al año anterior; siendo del 6,1% para los hombres y 2,9% para las mujeres.

La tasa bruta de población que finalizó el Bachillerato se situó en el 54,9%, cifra 0,7 puntos inferior a la del curso anterior (55,6%). La tasa bruta de mujeres que finalizaron el Bachillerato, 62,2%, es claramente superior a la de los hombres, 48%, con una diferencia de 14,2 puntos porcentuales.

El porcentaje de alumnado que promociona de curso en Bachillerato tanto el porcentaje del que promociona primer curso como del que termina, es del 89,8%. Los titulados de Bachillerato representarían el 66,1% del conjunto de los titulados en estos estudios secundarios postobligatorios y los de enseñanzas de Grado Medio el 33,9% restante.

Comparados los porcentajes de alumnado que promociona en el curso 2023- 2024 con el que lo hacía cinco cursos atrás, en 2018-2019, se producen incrementos en los porcentajes de todos los cursos de ESO y de Bachillerato, destacando los +6,5 puntos porcentuales de aumento en el porcentaje de segundo curso de Bachillerato, seguido con los +4,6 puntos de tercero de ESO y +4,2 puntos de primero de Bachillerato.