Unos 850 niños de colegios de Gran Canaria conocen el trabajo de la Policía Nacional en una jornada de puertas abiertas

Un perro de la Policía Nacional en un ejercicio de demostración de la Unidad Canina en Las Palmas de Gran Canaria - POLICÍA NACIONAL

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Unos 850 niños de Primaria de colegios de Gran Canaria han conocido este martes el trabajo de la Policía Nacional en una jornada de puertas abiertas que se ha celebrado en el Parque Juan Pablo II, en Las Palmas de Gran Canaria.

Esta jornada se enmarca dentro de los actos que se desarrollarán con motivo del Día de la Policía, que se celebra cada 2 de octubre. En este caso, los pequeños pudieron ver demostraciones operativas por parte de unidades especializadas del cuerpo policial, tales como defensa personal policial, guías caninos, Unidad de Prevención y Reacción (UPR), Unidad de Medios Aéreos, y TEDAX NRBQ, según ha informado la Policía Nacional.

Asimismo se expuso material de uso policial, de especialidades como TEDAX-NRBQ, Policía Científica, Unidad de Subsuelo, Unidad de Intervención Policial (UIP), Unidad de Prevención y Reacción (UPR), Medios Aéreos, Unidad de Armamento, Unidad de Medios Aéreos, y el Grupo Operativo Especial de Seguridad (GOES).

Durante el desarrollo de esta jornada de puertas abiertas, que ha tenido el acceso libre, han estado presente el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, junto con el jefe Superior de Policía de Canarias, Jesús María Gómez, y la subdelegada del Gobierno en Las Palmas, Maria Teresa Mayans, entre otros.