El candidato de Vox a la Presidencia, Santiago Abascal, en un mitin en Santa Cruz de Tenerife - EUROPA PRESS

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Vox a la Presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, ha cargado este lunes contra la "complicidad abierta" de CC con Pedro Sánchez para "repartir" a los migrantes que llegan a Canarias por toda España.

"Queremos que no llegue un cayuco más", ha afirmado en un mitin celebrado en Santa Cruz de Tenerife en el que ha remarcado que "si se reparte el problema por el resto de España" se lanza un "mensaje terrorífico a todo el mundo" y "el mensaje que hay que lanzar es que cada vez que vienen, se van".

"Les decimos que aquí no caben, que esta es nuestra tierra y que se pide permiso para entrar", ha indicado.

Abascal, que ha llenado el recinto habilitado en la plaza anexa al Castillo Negro y se ha jactado de que era el mitin con más público en Canarias durante la campaña, no ha dudado en subrayar que El Hierro está sufriendo una "invasión", como ha ocurrido en Ceuta, y ante ello, ha reclamado movilizar todos los recursos de seguridad del país, incluida la Armada, para proteger las fronteras.

En esa línea ha apuntado que la Armada se utilizaría "para vigilar el mar y acoger a los barcos de traficantes de personas y llevarles al puerto seguro más cercano", y si Marruecos o Mauritania no los quieren, pues España "tampoco".

Ha negado la "insolidaridad y la falta de humanidad" de Vox y la ha vinculado a Pedro Sánchez y a "todos los mafiosos" que llaman a la "invasión migratoria con regularizaciones permanentes que son una invitación a meter a toda África y a toda América en España".

Así, desde el punto de vista sanitario, ha comentado que cualquier ser humano debe ser atendido en una situación de riesgo pero "regalar toda la cartera de servicios sanitarios a toda África, a toda América o a toda Europa" es algo que no se puede "porque los recursos son limitados y son en primer lugar para los españoles".

Ha insistido en que los españoles son "discriminados" en la concesión de ayudas sociales y en que la inseguridad en las calles ha aumentado durante el Gobierno progresista y se ha planteado "qué padre le quita el pan a sus hijos para dárselo al del vecino, un irresponsable".

"EL QUE ENTRA ILEGALMENTE, FUERA"

Abascal, que ha sido interrumpido en numerosas ocasiones por los insultos del público al presidente del Gobierno, ha dicho que es una "traición" no defender las ayudas españolas con la Armada y espera que haya "consecuencias" en las urnas para CC porque se "disfraza" de que defiende a Canarias "y lo único que quieren es repartir el problema por toda España, pero no evitar que el problema siga llegando a Canarias".

Ha destacado que que "ninguna sociedad puede asumir" una "llegada masiva" de migrantes y ante esto ha reclamado "determinación política" y dejado "muy claro" que "el que entra ilegalmente, fuera, es repatriado inmediatamente".

En esa línea ha dicho que "habrá que aplicar las leyes que hay y cambiar las leyes que sean necesarias y cambiar en Europa lo que haga falta y los convenios internacionales que sean necesarios, pero el que entra ilegalmente en España, se va de España y no va a ser nunca regularizado".

Además ha señalado que "el que delinque, el ladrón, el violador y el asesino, se va a las cárceles de su país" y el que ha venido "a vivir de las ayudas sociales que hacen falta a los españoles" pues también hay que invitarle a salir.

Por ello ha detallado que "se tienen que ir los que no deben estar aquí" y también "tienen que volver los que nunca debieron irse de España", como los jóvenes que hoy se van de España porque los salarios no les dan para acceder a una vivienda.

"Es muy sencillo, es de sentido común. A mí que me diga alguien de izquierdas que no está de acuerdo con esto", ha comentado.