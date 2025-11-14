Abierto el plazo para presentar candidaturas a los Premios Canarias 2026

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias ha abierto este viernes el plazo para la presentación de candidaturas a los Premios Canarias 2026, una vez publicada en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) las bases reguladoras y de la resolución que fija las modalidades.

En 2026, los galardones se otorgarán en las categorías de 'Acciones Altruistas y Solidarias', 'Comunicación' e 'Internacional', que contarán cada una con una dotación económica de 18.000 euros, según ha precisado el Gobierno canario en una nota.

Estos premios buscan reconocer la labor de personas y entidades que hayan destacado por una trayectoria relevante con impacto en Canarias y representan el máximo reconocimiento institucional de la Comunidad Autónoma, otorgado cada año con motivo del Día de Canarias.

La modalidad 'Acciones Altruistas y Solidarias' distinguirá a quienes --ya sean personas o entidades-- "sin ánimo de lucro, hayan destacado por su dedicación constante a la realización de actividades que representen "una mejora de las condiciones en que se desarrolla la convivencia humana en Canarias".

En cuanto a la modalidad de 'Comunicación', será concedido a aquellas personas o entidades "cuya labor a través de cualquier medio de comunicación impreso o audiovisual haya contribuido a difundir y a profundizar en la realidad canaria en sus aspectos cultural, social y económico, y a divulgar los valores propios de la Comunidad Autónoma".

Por su parte, la modalidad 'Internacional' premiará a "personas o entidades que hayan contribuido de forma notable a la fraternidad entre los pueblos", así como a la mejora de las condiciones de vida de los sectores más deprimidos de la sociedad o, en general, a la defensa de los valores y principios que "presiden la convivencia en la comunidad internacional, y a aquellas personalidades o entidades de otros pueblos que hayan realizado una labor relevante a favor de la sociedad canaria".

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

Podrán presentar candidaturas universidades, academias, centros culturales o de investigación, instituciones y personalidades, y las propuestas deberán formalizarse antes del 31 de diciembre de 2025, a través de la sede electrónica del Gobierno de Canarias.

Por su parte, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, designará mediante decreto a las personas integrantes de los jurados que evaluarán las candidaturas, que se reunirán durante el primer trimestre de 2026 y elevarán su propuesta antes de que finalice marzo.

Los Premios Canarias, puntualiza el Gobierno regional, representan un homenaje a la excelencia, la solidaridad y el compromiso de quienes contribuyen cada día al progreso y al prestigio de las Islas.