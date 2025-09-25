El absentismo laboral crece en Canarias cuatro décimas en un año y se sitúa en el 8,8%, según Randstad

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA/MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Randstad ha informado este jueves que el absentismo laboral en Canarias creció cuatro décimas en el segundo semestre de 2025 respecto al mismo periodo de 2024 y se situó en el 8,8% de las horas pactadas en el segundo trimestre.

Mientras, en el conjunto de España el absentismo laboral aumentó tres décimas, quedándose en el 7% de las horas pactadas, según el último informe que ha presentado.

En concreto, cerca de 1,56 millones de empleados no acudieron cada día a su puesto de trabajo en el país, de los cuales un 21,4% no contó con una incapacidad temporal por razones médicas, es decir, más de 334.000 personas se ausentaron cada día de su puesto de trabajo por razones distintas a una baja médica.

Asimismo, en el caso del absentismo por incapacidad temporal (IT) o con baja médica, la tasa del segundo trimestre fue del 5,5%, dos décimas superiores a la contabilizada en el segundo trimestre del año anterior.

En cuanto a actividades, el mayor absentismo se produjo en postales y de correos (12,1%), servicios a edificios y jardinería (11,5%), mientras que los servicios relacionados con el empleo (3%) y las actividades informáticas (3,6%) fueron los que registraron los menores casos.

Por comunidades autónomas, lidera Cantabria (9,2%), seguida de Canarias (8,8%) y País Vasco (8,6%); por el contrario, con las menores tasas figuran Baleares (5,5%), Comunidad de Madrid (6,1%) y La Rioja (6,1%).

A su vez, las comunidades que experimentaron un incremento más elevado fueron Cantabria, con un alza de 1,6 puntos; Andalucía, con siete décimas más, hasta el 6,9%; y Galicia, Murcia y Navarra, las tres con un incremento de cinco décimas.