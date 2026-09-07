El absentismo laboral se mantiene en el 9,4% en Canarias durante el primer trimestre, la segunda mayor tasa de España

Archivo - Una mujer llegando a un centro de salud - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA/MADRID 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La tasa de absentismo laboral en Canarias se situó en el 9,4% durante el primer trimestre de 2026, lo que supone que no hubo variación si se compara con el mismo periodo del año anterior aunque es la segunda tasa más alta de España, sólo por detrás del País Vasco (9,9%).

Así lo refleja el 'Informe trimestral sobre absentismo, siniestralidad laboral y enfermedades profesionales' elaborado por The Adecco Group Institute a partir de datos oficiales.

En cuanto a tipos de ausencia en el trabajo, en Canarias, el absentismo por incapacidad temporal ha sido del 8,1% tras un leve repunte interanual de una décima.

Mientras, en las islas, la Industria ha tenido una tasa del 9,6%, un punto y tres décimas más que en el mismo trimestre de 2025; y la Construcción del 7,8% (-0,7 puntos porcentuales); y en Servicios del 9,5% ((-0,1 puntos porcentuales).

Por otro lado, en el conjunto de España, la tasa de absentismo laboral se situó en el 7,62% durante el primer trimestre de 2026, lo que representa un incremento de casi dos décimas respecto al mismo periodo del año anterior, aunque supone un leve descenso de 0,16 puntos en comparación con el trimestre previo.

Se trata del dato más alto registrado en un primer trimestre en toda la serie histórica y se sitúa 2,21 puntos por encima de los niveles previos a la pandemia (5,41% en el primer trimestre de 2019).

Por su parte, la tasa de absentismo por Incapacidad Temporal (IT) se situó en el primer trimestre en el 5,9%, registrando un repunte interanual del 0,07%.

El director de The Adecco Group Institute, Carlos Arcas, ha explicado que la presión sobre el absentismo se explica por "la incidencia y duración de los procesos de baja médica, vinculados al envejecimiento de la población ocupada, al peso creciente de la salud mental y a la duración media de la incapacidad temporal".

PAÍS VASCO, A LA CABEZA DEL ABSENTISMO LABORAL

Por comunidades autónomas, País Vasco volvió a posicionarse en el segundo trimestre como la región con la tasa de absentismo más elevada, alcanzando el 9,9%. Le siguen Canarias, con un 9,4% y Asturias, con un 9,3%. Esta última es, además, la comunidad donde más se incrementó el absentismo en la comparativa anual, con una subida de ocho décimas.

En el extremo opuesto, las tasas más bajas se dieron en Islas Baleares (6,2%), Comunidad de Madrid (6,5%) y La Rioja (6,7%), región que experimentó la mayor reducción interanual, de dos décimas. Un total de 12 de las 17 comunidades autónomas registraron subidas anuales.

LA INDUSTRIA REGISTRA LA MAYOR TASA DE ABSENTISMO

Atendiendo a los sectores de actividad, la Industria contabilizó la tasa de absentismo total más elevada en el primer trimestre, situándose en el 7,92%, casi dos décimas más.

Servicios se situó en línea con la media nacional, alcanzando un 7,68%, mientras que la construcción arrojó la cifra más moderada (6,30%), aunque fue el sector con el mayor repunte interanual, de casi tres décimas.

Al evaluar el absentismo únicamente por IT, la industria también lideró la tabla por sectores, con un 6,08%, seguida de servicios (5,94%) y construcción (5,09%).

Por ramas de actividad, las mayores tasas de absentismo correspondieron a actividades postales y de correos (13,77%), actividades de juegos de azar y apuestas (13,02%) y servicios a edificios y actividades de jardinería (12,37%).

En el lado contrario, la tasa más baja se registró en actividades relacionadas con el empleo (3,01%), seguida de edición (3,65%) y actividades jurídicas y de contabilidad (3,66%).