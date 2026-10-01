La acampada por la vivienda también toma Plaza España, en Santa Cruz de Tenerife: "Perdón por querer vivir donde nací"

Acampada por la situación de la vivienda en España en Plaza España, en Santa Cruz de Tenerife - EUROPA PRESS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de medio centenar de personas ha acampado en la noche de este miércoles en el entorno de la Plaza de España, en Santa Cruz de Tenerife, donde se han instalado unas 40 tiendas de campaña en señal de protesta por la situación de la vivienda en el conjunto del país.

"La vivienda es un derecho, no un negocio", "Perdón por querer vivir donde nací" y "Canarias será la tumba del rentismo" son algunos de los mensajes que pueden leerse en las pancartas que desde ayer bordean las letras de Santa Cruz, diseñadas para promocionar y dar la bienvenida a la ciudad, que hoy lucen acompañadas de un mensaje más reivindicativo y apegado a la realidad en lucha por un futuro "digno".

En declaraciones a los medios, el portavoz del Sindicato de Inquilinas en Tenerife, David González, ha realizado un primer balance de la noche, concretando que han sido hasta 60 las personas que han acampado, mientras a lo largo del día se prevé que se siga sumando más gente. "En las primeras horas había un poco de tensión, por la policía, por dónde poníamos las casetas, pero hemos podido pasar la noche sin ningún tipo de problema", ha aseverado.

Una ligera e intermiente lluvia y una gran sensación de humedad ha protagonizado la primera jornada de protesta en la ciudad capitalina, situación adversa que ha obligado al colectivo a hacerse con toldos y materiales para protegerse. Sin embargo, ello no ha supuesto un gran obstáculo, sobre todo tras el ánimo recibido por curiosos, trabajadores de la ciudad y ciudadanos que no han podido acampar, pero que sí han agradecido al colectivo la acción reivindicativa.

Un apoyo que, simbólicamente, también han sentido desde el plano político, ya que hasta el lugar se habría acercado Carmen Pérez, la primera teniente de alcalde y consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo (PP), quien ha informado a los acampantes, instalados en el corazón de la capital tinerfeña, que las actividades previstas por el 'Plenilunio' han sido trasladadas para facilitar su protesta.

Por ahora, en la acampada impulsada por el Sindicato de Inquilinas en Tenerife predomina la tranquilidad y sosiego propio de las primeras horas de la mañana. No se presencian altercados ni conflictos. Así, mientras agentes de la Policía Local santacrucera vigilan el entorno, protestantes aprovechan para asearse y desayunar. Conversan entre ellos, comparten incertidumbres y preparan las acciones para unirse al resto del país en la defensa por la vivienda.

ACTIVIDADES PREVISTAS

A las 11 de la mañana, el colectivo celebrará en la capital tinerfeña una segunda asamblea que prevé ser más organizativa y logística: "Nos vamos a dividir por grupos, y vamos a ver qué tipo de trabajo podemos hacer a lo largo de los días, entre ellas también algunas acciones concretas, ya que hoy nos sumaremos a una cacelorada que hay prevista también en todo el territorio", ha añadido González.

"Queremos dejar claro que, por mucho que se apruebe (este viernes) el decreto Maricarmen, si en Canarias no se aplica la ley de vivienda, no va a importar absolutamente nada que ese decreto salga adelante. Son medidas que complementan a la ley de vivienda que ya existe, aprobada hace tres años en el Congreso y que el Gobierno de Canarias a día de hoy mantiene bloqueada", ha aseverado el portavoz del Sindicato, cuando ha sido preguntado por las reivindicaciones.

Aunque no muestren del todo su satisfacción por el contenido del decreto de vivienda, desean que salga adelante este viernes, a la vez que se "pongan en marcha" todos los mecanismos previstos en la ley de vivienda. "Vemos como el Gobierno de Canarias, con Coalición Canaria y Partido Popular, sigue dando largas, echando balones fuera, y sin ning tipo de medida que, de alguna manera, garantice el derecho y sobre todo proteja a las tantas y miles de personas que vivimos de alquiler, que no podemos tener incluso un acceso a la vivienda digno", ha puntualizado el portavoz del Sindicato.

Preguntado por las críticas a la formulación de los decretos de vivienda diseñados por el Gobierno central, y en consonancia con los compañeros que también acampan en el resto del país, ha considerado que sí existe una "la letra pequeña" en la que se detectan "huecos" que "pueden favorecer a propietarios y especuladores, sobre todo a especuladores y fondos buitres", por lo que desde el Sindicato de Inquilinas en Tenerife preferirían que se apruebe un decreto "tal y como fue planteado por el colectivo": "Si no, no va a funcionar, y el mercado especulativo va a poder seguir desarrollándose", ha dicho.