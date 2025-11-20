El acceso a una vivienda centrará el I Congreso de Canarias sobre políticas habitacionales

Archivo - El Gobierno de Canarias adjudica 16 viviendas de promoción pública en en el barrio de El Cristo, en Ingenio - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El acceso a un hogar centrará el I Congreso de Vivienda de Canarias que tendrá lugar los próximos 1 y 2 de diciembre en Las Palmas de Gran Canaria y que reunirá instituciones, empresas y expertos del área.

Según informa la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, impulsora de la cita, se trata de un encuentro que nace con el propósito de convertirse en el principal punto de referencia del sector de la vivienda en las islas promoviendo la colaboración y la búsqueda de soluciones compartidas ante los nuevos desafíos para conseguir una casa.

Al respecto, el consejero regional del área, Pablo Rodríguez, participará en la inauguración oficial junto al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, en un acto que tendrá dos jornadas de debate con más de 40 ponentes y expertos de primer nivel.

Bajo el lema 'Sostenibilidad, innovación y colaboración', el Congreso abordará las oportunidades que ofrece el nuevo contexto normativo.

Además, reunirá a representantes de instituciones públicas, empresas del sector, universidades, colegios profesionales y entidades del tercer sector, consolidándose como un espacio de diálogo entre todos los agentes implicados.

El programa incluye mesas redondas, conferencias y talleres sobre temas clave como el nuevo marco legal para el acceso a la vivienda, la gestión del suelo y las licencias, la industrialización en la construcción, los modelos de financiación y la colaboración público-privada.

De igual modo, se presentará el informe de Coyuntura del Observatorio Canario de la Vivienda, elaborado por VISOCAN, y se reconocerán las mejores prácticas con los Premios a la Innovación, la Sostenibilidad y la Colaboración Público-Privada en Vivienda.